BLIR GOD: Erling Braut Haaland er en mann for fremtiden. Han blir garantert god, hvis utviklingen hans fortsetter. Men det haster ikke med A-landslagsspill. Foto: Bjørn S. Delebekk

Derfor bør Lagerbäck vente med Haaland

FOTBALL 2018-08-28T06:51:59Z

MOLDE (VG) Erling Braut Haaland (18) har vært norsk fotballs største snakkis denne sommeren. Men det haster ikke for Lars Lagerbäck å inkludere spissen i landslagstroppen sin - ennå.

Knut Espen Svegaarden (kommentar)

Publisert: 28.08.18 08:51 Oppdatert: 28.08.18 09:17

For noen vil nok mene at Haaland må med i landskampene mot Kypros (hjemme 6. september) og Bulgaria (borte 9. september), de to første kampene i høstens Nations League.

For et år siden ville jeg ment det samme. Da hadde jeg trolig foreslått å kaste inn den unge spissen, rett og slett fordi det så ekstremt tynt ut på spiss-plass for Lars Lagerbäck .

Men i løpet av 2018, fra mars og til juni, har de spissene som har fått sjansen på A-landslaget av Lagerbäck, virkelig benyttet den. Derfor mener jeg det rette er at svensken holder fast med de fire spissene som har sørget for sju av Norges ni siste landslagsmål.

Se Eurosport-ekspert Christian Gauseth analysere Haalands prestasjoner i Eliteserien:

For ingen ting tyder på at de fire, Joshua King, Alexander Sørloth, Ola Kamara eller Bjørn Maars Johnsen, har mistet formen fra juni og til august/september. Og skal det være noe poeng i treningskamper, så må de bety noe opp mot uttak til kamper som betyr noe.

* Joshua King er selvskrevet på Bournemouth-laget, men i en litt annen rolle enn den han mener er hans beste. Han er like mye tilrettelegger som målscorer nå. På landslaget har han scoret i de to siste kampene.

* Alexander Sørloth er nær en start-plass for Crystal Palace, og har fått innhopp i alle kampene så langt. Sørloth har gjort en god jobb, virker å være i form - og er selvskreven i landslagstroppen.

* Ola Kamara gjør sine saker bra i den amerikanske ligaen og viste i de siste landskampene at han har tatt steg som avslutter. Jeg kan ikke tenke meg at Lagerbäck vraker Kamara nå.

* Bjørn Maars Johnsen var det ikke mange som trodde på da Lars Lagerbäck lot han få prøve seg på landslaget. Siden har han vært der, og det han har vist har stadig blitt bedre. Han spilte så godt for Den Haag forrige sesong at han ble kjøpt av AZ Alkmaar. Der har han åpnet med scoring. Johnsen er ganske sikkert med i Lars Lagerbäcks landslagstropp, som offentliggjøres tirsdag.

Av utfordrerne bør Marcus Pedersen, toppscorer i Eliteserien, ligge best an. Han har vært stabilt god hele sesongen, og nærmer seg en ny mulighet, etter min mening. Erling Braut Haaland har hatt en eksepsjonell vår, der «alt» har skjedd. Kanskje litt for mye for en gutt på 18 år. Jeg synes Haaland skal få lov å puste litt nå, spille på U-21-landslaget - og utvikle seg videre i Molde, og senere i Red Bull Salzburg. Akkurat nå er det viktigere enn å kaste ham inn på det norske A-landslaget.

Den sjansen kommer. Trolig tar det ikke, sånn jeg kjenner utviklingen hans, lang tid før unge Haaland banker hardt på Lars Lagerbäcks dør.

Men akkurat nå trengs han ikke.

Formen hans har heller ikke pekt riktig retning de siste ukene.

Dette ser Lars Lagerbäck bedre enn noen.