GULL-DUO: Hugo Lloris og kona Marine mottar folkets hyllest hjemme i Nice etter sommerens gull i fotball-VM. Foto: VALERY HACHE / AFP

Nå bryter stjernekeeperen tausheten etter fyllekjøringen

FOTBALL 2018-08-24T17:39:50Z

Hugo Lloris (31) beklager nå at han har kjørt i fylla. Tottenham-keeperen blåste rødt i en promillekontroll i London natt til fredag.

Publisert: 24.08.18 19:39 Oppdatert: 24.08.18 19:59

Det er ikke kommet ut noen informasjon fra Tottenham om han er aktuell for mandagens kamp mot Manchester United.

– Jeg vil av hele mitt hjerte si unnskyld til min familie, klubben, mine lagkamerater, manageren og alle mine tilhengere, sier Lloris i en uttalelse.

– Promillekjøring er fullstendig uakseptabelt. Jeg tar fullt ansvar for min oppførsel, og det er ikke slik jeg ønsker å framstå, heter det fra mannen som voktet Frankrikes mål i VM i sommer. Han var også kaptein for gull-laget.

Scotland Yard i London bekrefter at Hugo Lloris er løslatt mot kausjon, men må møte i retten i Westminster Magistrates den 11. september. Målvakten sa ingenting til media da han forlot politistasjonen til fots klokka 11 fredag formiddag.

BBC melder at Lloris ble stoppet i en rutinekontroll i Gloucester Place natt til fredag. Telegraph skriver at han ble ført til politistasjonen på Charing Cross der det ble tatt fingeravtrykk og DNA-prøve.

Hugo Lloris har vært i Tottenham siden 2012, da han kom fra Lyon. På den tiden har han spilt 256 kamper for London-klubben. Han ble tatt ut på All Star Team i VM, til tross for ei tabbe i finalen mot Kroatia.

Avisen Telegraph skriver at Lloris trolig kommer til å være med til Manchester og United-kampen mandag. Fra Tottenham har det imidlertid ikke kommet noe offisielt om det. Daily Mirror skriver at han trolig mister kapteinsbindet.

Hugo Lloris skrev i sommer ny kontrakt med Tottenham til ei ukelønn på 1,6 mill. kroner. Han er ifølge Telegraph sjelden å se utenfor fotballbanen. Han lever et rolig familieliv med ungdomskjæresten Marine.