IKKE MER TYSKLAND: Mesut Özil, her under fotball-VM i Russland, er ferdig på landslaget. Foto: Bjørn S. Delebekk

Özil ferdig på det tyske landslaget: – Jeg føler meg uønsket

Publisert: 22.07.18 20:26 Oppdatert: 22.07.18 20:52

FOTBALL 2018-07-22T18:26:14Z

Arsenal-spiller Mesut Özil (29) har spilt sin siste landskamp for det tyske landslaget. Grunnen er at behandlingen han har fått av det tyske fotballforbundet den siste tiden.

Det skriver den tyske stjernen selv på sosiale medier .

– Behandlingen jeg har fått av det tyske fotballforbundet og mange andre gjør at jeg ikke lenger ønsker å ha på meg tysk landslagsdrakt. Jeg føler meg uønsket, og føler det jeg har oppnådd med landslaget siden 2009 er blitt glemt, er noe av det Arsenal-spilleren skriver i en innleggsserie på tre deler.

– Det er, med tungt hjerte og etter mye tenkning grunnet det som har skjedd i det siste, jeg sier at jeg ikke lenger kommer til å spille på det tyske landslaget(...). Jeg pleide å bruke den tyske drakten med glede og ære, men ikke nå lenger.

På Instagram delte han tidligere søndag først et innlegg om møtet med president Recep Tayyip Erdogan. Bakgrunnen var at den tyrkiske presidenten besøkte både Özil og Ilkay Gündogan da han var i England i forkant av valget i Tyrkia, som begge har tyrkiske røtter.

Så kom et innlegg med overskriften «Media & Sponsors», før det tredje kom i 20-draget. Der bekreftet han sin avgang på det tyske landslaget. Der skriver han mye om hvordan behandling han har fått etter det omstridte bildet med Erdogan.

– Werner Steen (sjef for det tyske teatret) sa til meg «piss off to Antolia», et sted i Tyrkia der mange flyktninger har base. Som jeg har tidligere sagt, å kritisere og misbruke meg på grunn av hvor jeg er fra, er en respektløs grense å krysse, skriver Özil i innlegget.

– De er ikke bedre enn den tyske supporteren som etter kampen mot Sverige sa «Özil, fk off you Turkish s*t, piss of you Turkish pig». Jeg vil ikke skrive om hatmailene, de truende telefonsamtalene og kommentarene på sosiale medier som jeg og familien har fått.

Özil blir stående med 92 landskamper, 23 mål og et VM-gull fra 2014.

– Folk med rasistiske diskrimerende bakgrunner burde ikke få lov til å jobbe i det største fotballforbundet i verden som har så mange spillere fra forskjellige bakgrunner, skriver Özil.

VG kommer tilbake med mer!