PÅ VEI UT? Anthony Martials dager i Manchester United kan være talte. Foto: JASON CAIRNDUFF / X03805

Hevder Mourinho er forbannet på Martial etter fødselsexit

Publisert: 26.07.18 09:26 Oppdatert: 26.07.18 09:40

FOTBALL 2018-07-26T07:26:32Z

Premier League-sesongen nærmer seg med stormskritt, men ting går ikke på skinner i Manchester United. Nå skal forholdet mellom manager José Mourinho (55) og Anthony Martial (22) ha kjølnet.

Det er den engelske avisen The Times, som følger klubbens treningsopphold i USA, som omtaler den angivelige konflikten.

Manchester United er midt i sin USA-turné, men Anthony Martial er ikke med lenger. Han forlot statene for å dra til Paris for å være med på fødselen av sitt eget barn.

Ifølge The Times har det fått Mourinho til å se rødt.

Nådd bristepunktet

Han skal være svært misfornøyd med Martial, og avisen melder også at Martial skal ha fortalt lagkameratene at han ikke har intensjoner om å returnere til USA for å få med seg Uniteds siste to kamper der borte.

Den engelske avisen skriver videre at det ikke vites om Martial hadde tillatelse til å forlate United-troppen. Mourinho virker imidlertid å vise liten forståelse for franskmannens situasjon da han ble konfrontert med Martials avgjørelse om å dra.

– Jeg fant ut at Martial skulle dra til Paris for to-tre dager siden. Når det dreier seg om personlige grunner, har alle forskjellige måter å tenke på. I Martials tilfelle dreier det seg om å bli far for andre gang, og nå har han bestemt seg for at det er viktig for han å være med på, så da er det ingen som har rett til å nekte han det, sier han.

Martial venter en sønn med sin partner Mélanie Da Cruz. Fra før har han en tre år gammel datter, med sin tidligere partner Samantha Jacquelinet.

Forholdet mellom Mourinho og Uniteds nummer elleve skal allerede før dette ha vært anstrengt. Martial var ikke fornøyd med spilletiden forrige sesong, og situasjonen ble forverret da United-manageren hentet Alexis Sánchez fra Arsenal.

I tillegg hevder The Times at forholdet mellom Mourinho og Martial har blitt verre etter to svake kamper mot Club América og San Jose Earthquakes, som endte henholdsvis 1–1 og 0–0.

The Times skriver at forholdet mellom de to «har nådd bristepunktet».

Fortvilet Mourinho

Dersom Martial skulle ønske å forlate klubben, vil ikke Mourinho stå i veien for en overgang, skriver avisen. Chelsea, Juventus og Borussia Dortmund skal være blant klubbene som følger med på den 22 år gamle angrepsspilleren.

Manchester United skal imidlertid foretrekke å selge Martial til en klubb utenfor England.

Nedturene kommer på rekke og rad for Mourinho og United.

Natt til torsdag vant Manchester United over Milan etter straffer (9–8), men klubbens kaptein, Antonio Valencia, var ikke med, etter at han pådro seg en skade tidligere i oppkjøringen. Han har reist hjem for å behandle en skade i leggen.

Mourinho har i tillegg allerede vært ute og omtalt sesongoppkjøringen som «dårlig» , og fortviler over at han mangler stjernespillere som Paul Pogba, Romelu Lukaku og Jesse Lingard, som alle var med på å gå langt i VM, med henholdsvis Frankrike, Belgia og England.

Manchester United har i tillegg «bare» hentet Fred, Diogo Dalot og Lee Grant under overgangsvinduet som stenger 9. august, og Mourinho sier at han vil ha inn to nye spillere.

Den portugisiske manageren skal, ifølge The Times, være frustrert med klubbdirektør Ed Woodward for manglende handlekraft på overgangsmarkedet.