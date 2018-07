BARCA-KLAR: Barcelona «kuppet» Romas Malcom-handel. Foto: Albert Gea / X01398

Roma truer med å ta Barcelona til retten etter overgangskaos

Publisert: 25.07.18 10:24 Oppdatert: 25.07.18 11:17

FOTBALL 2018-07-25

Overgangskaoset rundt Malcom (21) kan få juridiske etterspill. Roma skal ikke være fornøyd med hvordan Barcelona «kuppet» overgangen.

Mandag la Roma ut en melding på sin Twitter-konto hvor de bekreftet at de var enige med franske Bordeaux om en overgang for det brasilianske stjerneskuddet Malcom.

I siste time kastet imidlertid Barcelona seg inn i kampen om unggutten, og endte opp med å kapre hele overgangen, og til slutt sikre seg Malcoms signatur.

Det har satt sinnene i kok i den italienske hovedstaden. Spanske Marca og en rekke andre medier melder nå at Roma vurderer å ta Barcelona til retten.

Katalanerne endte opp med å signere Malcom for 41 millioner euro – tre millioner mer enn Roma hadde avtalt å betale for kantspilleren.

– Jeg ringte til Stephane Martin (Bordeaux' president), og han sa at Barcelona hadde kommet med et bedre bud. Jeg sa at vi hadde en avtale, men han sa at ingenting var underskrevet, sier Romas sportsdirektør Ramón Rodríguez, bedre kjent som «Monchi».

– Nå må vi se på mulighetene våre og om vi kan kjøre en juridisk sak. Det er riktig at ingenting var underskrevet, men det er mange samtaler som bør undersøkes, sier sportsdirektøren.

Den talentfulle 21-åringen har på sine 83 kamper i Ligue 1 scoret to mål og notert seg for 13 målgivende. Nå skal han imidlertid konkurrere med spillere som Lionel Messi, Philippe Coutinho og Ousmane Dembélé om en plass i Barcelona-elleveren.

Møtte opp på flyplassen

Malcom skulle i utgangspunktet sette seg på flyet fra Bordeaux til Roma for å gjennomføre den medisinske undersøkelsen og skrive under på en kontrakt med klubben, men endte isteden opp på et fly til Barcelona.

– Jeg var klar over at flere klubber var interessert i Malcom, og at Barcelona var én av de. Derfor ville vi få på plass en avtale så fort som mulig, og det fikk vi. Derfor var jeg veldig overrasket da representanter av spilleren ringte meg og sa at Bordeaux ikke lenger ville gi Malcom deres tillatelse til å reise til Roma, sier sportsdirektør Monchi ifølge Marca .

Sportsdirektøren har også bedt om unnskyldning til Giallarossi-fansen som faktisk møtte opp på flyplassen i Roma for å ønske Malcom velkommen til byen.

Det er ikke første gangen at Barcelona har vært i trøbbel på grunn av sin aktivitet på overgangsmarkedet. Så sent som i desember i fjor skal Atletico Madrid ha klaget den regjerende La Liga-mesteren inn til FIFA for ulovlig spillerjakt. I det tilfellet tok de kontakt med Antoine Griezmann uten klubbens tillatelse.

I 2014 ble også klubben ilagt en overgangsnekt av FIFA, etter at de brøt reglementet for signering av mindreårige fotballspillere.