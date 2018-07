UTSPILT OG FRALØPT: Rosenborgs Birger Meling (høyre) og Anders Trondsen (venstre) hang ikke med i svingene da Odsonne Edouardo og Celtic skrudde opp tempoet på Celtic Park onsdag. Foto: RUSSELL CHEYNE / REUTERS

Ekspertene om norske lag i Europa: – Vondt å se på Rosenborg

Publisert: 27.07.18 18:56

FOTBALL 2018-07-27T16:56:36Z

Fotballekspertene er enige om at Rosenborg er sjanseløs på Champions League. Bengt Eriksen (53) i Eurosport synes det var vondt å se onsdagens ydmykelse på Celtic Park.

– Ja, jeg synes det var vondt å se på. De så ut som et småguttelag. Og de hang ikke med i svingene i det hele tatt. Den første halvtimen av kampen var nokså ok, men det holder ikke på Lerkendal. Bare en veldig tidlig scoring av Rosenborg kan gjøre Celtic «shaky» i returkampen, sier Bengt Eriksen.

Han kommenterte oppgjøret på Celtic Park, og sitter tilbake med et inntrykk av sviktende ferdigheter i RBK-laget. Både taktiske og fysiske. Eriksen finner det merkverdig all den stund trønderne er midt i sesong, mens Celtic er i oppkjøring.

– Jeg har kommentert tre kamper på Lerkendal i år, som har hatt et godt «RBK-stempel». Men bare i 1. omgang. Jeg sliter med å finne tegn på et lagmaskineri. Det ble store avstander i laget, og måking av ballen opp mot Nicklas Bendtner i 2. omgang i Glasgow, for å se hva han skulle gjøre med den. Det er det stikk motsatte av en slagkraftig enhet, sier Bengt Eriksen.

Han poengterer at han ikke har sett kampene til Lillestrøm, Sarpsborg og Molde i kvalifiseringen til Europa League torsdag kveld. Men tror både Molde og Sarpsborg kan komme seg videre. Det er i «mesterligaens 2. divisjon» han også føler at Rosenborg hører hjemme nå.

– Jeg synes Champions League henger i en tynn tråd for Rosenborg. Jeg har ikke gitt opp håpet, men det er med håpet, for berettiget tro har ikke Rosenborg gitt meg, sier Eriksen.

Stokke mener Eggen har et poeng

Omtrent samme dom har Viasats Roar Stokke landet på. Han tviler på at han får kommentere Rosenborg i Champions League i år.

– Forskjellen mellom Celtic og Rosenborg var mye større enn noen hadde trodd på forhånd. Og det Lerkendal og Brakka har spurt seg om: Hvordan har forskjellen kunnet bli så mye større fra 2017 til 2018? Jeg er ikke så sikker på at Celtic er blitt så mye bedre, sier TV-ringreven.

Noe av grunnen tror han ligger i nettopp det Nils Arne Eggen også påpekte før onsdagens kamp: løpskraften. Selv om både Pål André Helland og Nicklas Bendtner avviste kritikken fra Rosenborg-legenden, tror Stokke at Eggen har et poeng.

– Han er kanskje ikke trener lenger, men med den kompetansen han har, er det vel verdt å lytte til ham. Annenomgangen mot Celtic beviser på mange måter det han snakket om med løpskraft, sier Stokke.

Tap mot Celtic vil sende Rosenborg inn i nest siste kvalifiseringsrunde til Europa League. Denne sesongen bør det være et hårete nok mål å komme inn i gruppespillet der, mener Stokke.

– De skal ikke være fornøyde med det, men akkurat nå tror jeg at det er en riktig plattform for å bygge videre, sier han.

Mathisen tror RBK er godt nok trent

I Europa League-gruppespillet håper han de får følge av Molde, slik som i 2015.

– Får vi med halvparten av lagene våre, så er vi på riktig vei igjen. Da har den langsiktige jobbingen høstet frukter, mener Stokke.

Jesper Mathisen (TV 2) har heller ingen tro på at Rosenborg kommer seg til gruppespillet i Champions League i høst. Smellen trønderne fikk mot Celtic i Glasgow onsdag (1–3) fortalte ham at norsk klubbfotballs flaggskip er langt unna de beste.

– Vi får aldri svar på om det var en riktig eller gal avgjørelse å sparke Kåre Ingebrigtsen. Men vi har vel allerede fått svar på at timingen ikke var Rosenborg verdig. De ødela oppkjøringen til en av sesongens viktigste kamper. Støy, avisskriverier og skittkasting har ført til energilekkasjer fra morgen til kveld, sier Jesper Mathisen.

Han har ingen tro på at Lillestrøm og Sarpsborg får oppleve noe «Europa-eventyr» etter at de tapte mot henholdsvis LASK Linz (Østerrike) og St.-Gallen (Sveits). Molde som vant enkelt 3–0 over albanske Laci har han mer tillit til. MFK kom for øvrig til 16.-delsfinale i 2016-sesongen, hvor de ble slått ut av Sevilla, som vant finalen.

– Molde har samme toppnivå som Rosenborg på sitt beste, men de er litt for ustabile, og har ikke et like solid kollektiv. Det blir nok Rosenborg vi må sette vår lit til.