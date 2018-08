IKKE IMPONERT: Forbrukerrådets direktør mener TV 2 kunne håndtert Sumo-problemene bedre. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

TV 2 Sumo-kundene må selv be om refusjon etter problemene

FOTBALL 2018-08-27T07:13:40Z

Forbrukerrådets direktør Randi Flesland mener TV 2 gjør rett i å gi de berørte Premier League-kundene et plaster på såret etter forrige ukes problemer, men reagerer på måten de gjør det på.

Publisert: 27.08.18 09:13

– Det er ikke slik at forbrukerne alltid må gjøre jobben for å få sine rettigheter. Her har bedriften et klart ansvar og jeg tror de hadde scoret på å gi alle fotballkundene en uke forlenget abonnement, sier direktør i Forbrukerrådet , Randi Flesland .

Hun uttaler seg i etterkant av forrige ukes gjentatte problemer med TV 2 Sumo. Først fikk Liverpool-supporterne svarte skjermer da de skulle se mandagens kamp mot Crystal Palace, så gikk det igjen i svart under hovedrunden av Premier League lørdag ettermiddag .

Da gikk strømmekundene glipp av rundt en halvtime med Arsenal - West Ham, som ble flyttet over til den lineære Sportskanalen.

Må henvende seg

TV 2s kommunikasjonssjef Jan-Petter Dahl opplyser til VG at alle kundene som har blitt berørt av forrige ukes problemer, kan henvende seg til TV 2 for å få en uke forlenget abonnement - for hver hendelse. TV 2 kommer ikke til å fornye alle kunders abonnement, og det er det Flesland mener de kunne gjort bedre.

– De burde tilby sine kunder en prisreduksjon helt automatisk, for de har ikke levert tjenesten folk har betalt for. Det er en selvfølge, mener Flesland.

Spesielt det at TV 2 har monopol på rettighetene, gjør at TV 2 har et ekstra samfunnsansvar, sier Flesland. For Premier League-pakken koster det 449 kroner i måneden om du abonnerer på TV 2 Sumo.

– Det er klart at forbrukerne har høyere forventning når de betaler så mye, og høyere krav også. Den forrige uken har ikke TV 2 oppfylt avtalen de har med kundene og de kan gjøre noe med betalingsvilligheten deres i fremtiden, mener hun.

10.000 klager

TV 2-Dahl opplyser til VG at mer enn 10.000 kunder hadde henvendt seg til TV 2 Sumo etter forrige ukes problemer. Disse vil som nevnt få en uke forlenget abonnement per hendelse de ble berørt av.

– Så TV 2 kommer ikke til å gi det automatisk til alle abonnenter?

– Nei, for vi har mange flere kunder enn de som ble berørt av de to bruddene. Men vi sender informasjon om kompensasjonen bredt ut i våre kanaler og det er en enkel operasjon for kundene våre å sende inn dette skjemaet, forklarer PR- og mediesjefen.

Han forklarer at de to problemene stammet fra ulike årsaker. Mandag var det brukergrensesnittet, med utstyr både internt og eksternt, som gikk ned for telling. Søndag var det nettverksproblemer i infrastrukturen i deres gamle hovedkvarter på Nøstet utenfor Bergen. Han bedyrer at begge problemene er fikset og blir fulgt godt opp, men:

– Kan du garantere at dette ikke vil skje igjen?

– Nei, det kan man sjelden gjøre på så komplisert datainfrastruktur. Nå har vi hatt to veldig uheldige hendelser denne uken her og ingen har hatt det verre enn oss, vi har selvfølgelig nå fullt fokus på at det ikke skal skje igjen, sier han.

Han ber alle kunder som ble berørt av de to hendelsene til å ta kontakt for å få kompensasjon. Og beklager igjen for problemene deres kunder har opplevd.

– Våre kunder betaler for et produkt, og da skal de selvsagt bli kompensert når tjenesten ikke fungerer slik den skal, erkjenner Jan Petter Dahl, PR- og mediesjef i TV 2.