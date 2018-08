1 av 8 BANEARBEID: Luis Suarez pusler med gressteppet på Estadio José Zorilla. SERGIO PEREZ / X00213

Raser mot baneforholdene etter La Liga-kamp: – Det er en skam

FOTBALL 2018-08-26T07:46:55Z

Barcelona fikk god hjelp av VAR da de slo nyopprykkede Real Valladolid lørdag kveld. Etter kampen var det imidlertid noe helt annet som sto i fokus.

Og det var gressteppet.

Kampen mellom regjerende seriemester Barcelona og La Liga -nykommer Real Valladolid ble nemlig spilt på en gressmatte som ikke holdt standarden man forventer i 2018, noe bildene fra billedgalleriet øverst i saken viser ganske tydelig.

Det får La Liga-sjefen Javier Tebas Medrano til å reagere.

– Banen på José Zorilla (Real Valladolids stadion, journ.anm.) holder ikke mål og møter ikke minimumskravene som kreves i en liga som La Liga. Det kan bli åpnet sak av en disiplinær komité. De (Valladolid) må ta ansvar for dette, skriver han på sin Twitter-konto .

Og det gikk som troll i ord.

Søndag morgen bekrefter nemlig La Liga i en pressemelding at de har åpnet en sak mot Real Valladolid grunnet baneforholdene på Estadio José Zorrilla.

Kampen endte med Barcelona-seier, etter at Ousmane Dembélé scoret kampens eneste mål. Den scoringen, og de omdiskuterte VAR-situasjonene, kan du se i videovinduet under.

– Under enhver kritikk

Men det var altså ikke så mange som brydde seg om at Dembélé ble matchvinner igjen , at Messi gikk målløs av banen (som jo er sjeldent for ham) eller at det ble oppstyr rundt VAR , akkurat som under sommerens VM på russisk gress .

Denne gangen var spansk gress som ble den store snakkisen.

Også Barcelona-trener Ernesto Valverde og klubbens erfarne midtstopper Gerard Pique reagerte på baneforholdene.

– Det var skikkelig dårlig, og det forstyrret rytmen i spillet. Jeg var redd for at spillerne skulle skade seg, sa Valverde ifølge Mundo Deportivo .

– Kampen ble ødelagt på grunn av gressmatten. Hvis La Liga skal forsøke å selge oss inn til utlandet burde vi kanskje begynne med å se på hva vi har her hjemme, sier Piqué og sikter til planene om at La Liga-kamper nå også skal spilles i USA .

Deretter la han til:

– Dette er en gressmatte under enhver kritikk. Det er en skam. Vi risikerer å skade oss ved å spille her. Det er flaut.

Også Viasat-ekspert Petter Veland omtalte baneforholdene under kampen:

Vanskelige spilleforhold eller ei, Barcelona står med full pott etter to kamper, og med seks poeng og 4–0 i målforskjell, fortsetter de der de slapp forrige sesong:

På toppen av tabellen.