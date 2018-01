Stabæk-Ohi aktuell som Sørloth-erstatter i Midtjylland

Publisert: 31.01.18 13:56

FOTBALL 2018-01-31T12:56:43Z

BEKKESTUA (VG) Fjorårshiten Ohi Omoijuanfo (23) trente som vanlig med Stabæk på overgangsvinduets siste dag. Men ingen tør utelukke at det fortsatt skjer noe med angriperen.

Etter det VG erfarer har danske FC Midtjylland signalisert interesse for fjorårets 17-målsmann i Eliteserien, men Ohis kandidatur hos den danske serielederen handler trolig i stor grad om en annen nordmann – Alexander Sørloth – blir solgt derfra og til Crystal Palace i Premier League.

Og det virker mer enn sannsynlig etter at nordmannen har forlatt danskenes treningsleir i Dubai og har fløyet til London .

– Akkurat enkeltklubber kan jeg ikke kommentere, opplyser Stabæks sportssjef Inge André Olsen til VG.

– Ingen kommentar, melder agent Atta Aneke på Midtjylland-koblingen.

Begge mener det er «umulig å si» om Omoijuanfo fortsetter i Stabæk. Dersom Midtjylland går for 23-åringen fra Holmlia, må det skje i løpet av onsdagen.

Ønsker et mellomsteg

Spørsmålet vil også være om hvordan Ohi vurderer dansk fotball og Midtjylland som rett sted og rett klubb. Han er først og fremst opptatt av å ta et «mellomsteg» hvis han forlater Norge og svarer generelt på hva han vurderer som gode ligaer for ham akkurat nå.

– Det er Nederland, Italia og Championship, som har vært litt «på». De ligaene der. Får man tilbud fra Premier League, sier man ikke nei. Men jeg vil ta mellomsteget og så ta det store steget, sier Omoijiuanfo til VG etter en treningsøkt på Nadderud i vått og surt vintervær til terningkast 1.

Klimaet rundt fjorårets nest mestscorende i Eliteserien har vært relativt mye hetere.

– Vi har hatt bud som er bra, Ohi er kjørt inn mot mange klubber, også på høyt nivå. Det er Championship, Premier League, italienske og tyske. Det er litt vanskelig å vite med januarvinduet, og timingen har ikke vært riktig. Men Ohi står på mange lister, og vi er veldig komfortable med å beholde ham, sier Inge André Olsen.

Han har vært med på heftige deadline days tidligere, som da Adama Diomandé ble solgt til Hull for over 20 millioner kroner på sommervinduets siste dag i 2015 .

Men ifølge Olsen er Stabæk i en tryggere økonomisk situasjon nå og har ikke arbeidet aktivt med å «stresse» frem en overgang i vintervinduet.

Omoijuanfo har vært koblet til blant annet Tyrkia denne vinteren og innrømmer at han lett kunne gått steder der han får «veldig, veldig mye» bedre betalt enn i Stabæk.

– Litt sånn «wow»

– Nesten så du kan sikre fremtiden din. Man vurderer det alltid. Når man ser det, er det litt sånn «wow», beskriver Ohi og ler.

– Har du inne noen tilbud som du vurderer akkurat nå?

– Ja. Det har vært noen tilbud, men som jeg ikke har vurdert som interessante nok med tanke på utvikling. Som jeg har sagt før: Det har vært fine økonomiske tilbud. Vi vurderer hele tiden hva vi skal gjøre. Jeg, agenten min og familien, selvfølgelig.

– Så hvis du absolutt vil, så kan du gå i løpet av dagen?

– Ja ja, det kan jeg. Så er det å avgjøre om det er riktig for fremtiden min. Penger kan man alltid tjene. Jeg er på det stadiet at jeg vil gjerne utvikle meg og se hvor god jeg kan bli. Da må jeg dra til riktig klubb, sier Ohi Omoijuanfo – og avviser at det vil være en nedtur om han fortsetter i Stabæk.