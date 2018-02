Maren Mjelde er fulltidsproff, og regner med at hun har en del år igjen på banen. – Men den dagen jeg føler at jeg ikke strekker til, da vil jeg vurdere å slutte, sier hun til VG på restaurant The Portman i London. Foto: TROND JOHANNESSEN, VG

Kaptein Mjelde om utskjelt landslagssjef: – Alle liker Martin

Publisert: 07.02.18 08:21

FOTBALL 2018-02-07T07:21:49Z

LONDON (VG) Et fiasko-EM, en superstjerne som ikke vil være med og en søster som ikke får være med. Gjør landslagssjef Martin Sjögren bare feil?

Snarere tvert imot, skal vi tro Maren Mjelde. Hun har vært kaptein i to og et halvt år, og ingen av dagens aktive landslagsspillere har flere enn hennes 125 landskamper.

– Martin har gjort en veldig god jobb, sier 28-åringen om svensken som har vært sjef i 13 måneder.

Han ledet Norge til tre strake tap og null scoringer i europamesterskapet i fjor sommer. Etterpå ville ikke Ada Hegerberg være med lenger, og tok et voldsomt oppgjør med NFF-ledelsen og Sjögren. I forrige uke var det storesøster Andrine Hegerbergs tur, hun er meget kritisk til hvordan hun er blitt vraket og behandlet etter EM.

Maren Mjelde vil gjerne ha Ada Hegerberg tilbake, men er likevel sikker på at de fleste spillerne er svært fornøyd med Sjögren og hvordan det fungerer på landslaget.

– Mitt inntrykk er at alle spillerne liker Martin veldig godt.

– Du kan kanskje ikke gi uttrykk for noe annet, det er vanskelig å kritisere personen som tar ut laget?

– Det kan du si, og det kan jo hende at noen andre sier noe annet når jeg ikke hører det, men jeg tror ikke det.

– For dette blir sagt når han ikke hører det også?

– Ja, det gjør det.

– Når man mislykkes så kraftig med sesongens store mål, kunne det jo endt med at dere ikke har tro på treneren i det hele tatt?

– Ja, men slik er det ikke. Og det synes jeg er «jækli» bra. Martin er også veldig flink til å lytte, er åpen for diskusjoner og aldri vanskelig å spørre om noe, og det synes jeg er en sjukt bra egenskap som trener.

– Har du litt vondt av Sjögren, som har fått veldig mye kritikk?

– Jeg har kjent Martin i ett år nå, har skjønt hvor sterk han er, og merker ikke at det preger ham.

– Det kan virke som dere har samlet dere litt ekstra etter alt det utenomsportslige bråket og all motgangen?

– Jeg vet ikke om det er på grunn av bråket, men når det går så dårlig som det gjorde i EM, så blir man nok mer ærlig med hverandre. Det var brutal læring, sier Mjelde over et glass med kullsyrevann i velstående Marylebone i London.

Hun er på dagstur. Chelsea-spillerne har fått fri i to dager, lagvenninne Maria Thorisdottir reiste hjem til Norge, Maren Mjelde dro til London for å «shoppe litt» og møte noen venner.

For å bruke hennes egne ord så bor de «på landet», i vesle, idylliske Cobham sørvest for London, en times togtur unna. Det er der Chelsea har treningsanlegg, både for herre- og damelaget, og Mjelde & Co. spiller sine kamper i Kingston-upon-Thames, rundt 20 minutter med bil fra Cobham.

Søndag gikk de 10-0-enkelt videre i FA-cupen, i serien er det to poeng opp til ledende Manchester City. Det ble 0-0 mellom de to topplagene i forrige uke, med den nye engelske landslagssjefen Phil Neville på tribunen.

England er blitt en foregangsnasjon på kvinnesiden, det Norge en gang var. De fleste som har hatt bindet rundt armen for det norske kvinnelandslaget har endt opp med medaljer, Maren Mjelde fikk ikke engang juble for én scoring i sitt første mesterskap som kaptein.

– Jeg skjønner at man har store forventninger til det norske landslaget, og da må vi bare ta til oss kritikken og gjøre det bedre, sier bergenseren.

Hun har fortsatt store ambisjoner som spiller, og har all verdens tid på å utvikle seg i hverdagen.

– Føler du deg som en del av «store Chelsea»?

– Det er jo stor forskjell, men vi er på samme sted som herrespillerne. Og da vår bane hadde overvann i fjor høst, for eksempel, fikk vi bruke herrenes treningsanlegg. Bare sånne ting betyr en del for oss.

– Har dere noen kontakt med de store stjernene?

– Det er mest de som er skadet. De har tilgang til de samme fasilitetene som herrespillerne, som da en på vårt lag hadde vært korsbåndskadet og trente fotballtennis med David Luiz.

Lønnsmessig er de på hver sin planet. Mjeldes kontrakt går ut til sommeren, hun har lyst til å fortsette og har fått et nytt forslag som vurderes i disse dager. Hva som står der vil hun ikke snakke om, men det er neppe så mange i den engelske ligaen som runder en halv million norske kroner i årslønn.

– Jeg tjente mer i Avaldsnes enn her, men jeg ønsker å bli best mulig i fotball og da er det bedre å være i Chelsea. Det jeg kan si er at jeg kan leve av fotballen, men man får ikke lagt så veldig mye penger til side.

Trolig er det høyere lønninger i de to største franske klubbene, Paris Saint-Germain og Lyon, der henholdsvis Andrine og Ada Hegerberg befinner seg. Sistnevnte virker fremdeles tydelig på at hennes landslagsnei består, mens Andrine Hegerberg heller ikke er veldig fornøyd .

« En ting er å ikke få være med i troppen, men en annen ting er måten landslagsledelsen har behandlet meg på. Det unner jeg ingen. Det er tungt å bli skjøvet ut og ikke ha kontakt med noen, » uttalte hun til VG i forrige uke.

Kaptein Maren Mjelde synes først og fremst dette er trist.

– Jeg håper at det kan bli ordnet opp i. Jeg kjenner ingenting til kommunikasjon de har hatt, men vet at Ada og Andrine vil det beste for oss også. Det er ingen som er uvenner her.

– Har du snakket med Ada?

– Jeg har bare sagt til henne at jeg håper hun kommer tilbake, men hun må jo være hundre prosent motivert. Jeg håper de kan klare å løse problemene, sier Mjelde, som synes det er «ekstremt kult» å være en del av det som skjer i europeisk fotball, der de store herreklubbene bruker ganske mye penger på sine damelag. Kanskje kan Norge følge etter.

– Det satses i Vålerenga, og jeg skulle gjerne sett at flere herreklubber tar tak. Jeg vet hva det ville betydd i Bergen om Brann hadde satset på damesiden. Og tenk hvilken effekt det ville hatt om Rosenborg hadde gjort det, som en veldig ressurssterk klubb som de fleste utenfor Norge kjenner til. Bare det å ha på seg Rosenborg-tøy, å få trent på Lerkendal, brukt de ressursene klubben har, ville gitt spillerne et løft, litt sånn vi opplever det her.

– Kan Rosenborg, med sine midler, kjempe om å vinne kvinnenes Champions League?

– Ja, hvis de virkelig går inn for det, tror jeg de kan klare det.