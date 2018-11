VINNER: Lars Lagerbäck klarte jobben han var satt til å gjøre – på kort sikt. Foto: Bjørn S. Delebekk

NFF: Tjente 14,5 millioner på Nations League-seieren

FOTBALL 2018-11-26T15:55:44Z

ULLEVAAL STADION (VG) Viktigheten av å vinne sin pulje i Nations League skal ikke undervurderes. Mest sportslig, men også økonomisk.

Publisert: 26.11.18 16:55 Oppdatert: 26.11.18 17:07

* For gruppeseieren i Nations League, nivå tre, fikk Norges Fotballforbund inn 11 millioner kroner.

* For opprykket, altså at Norge høsten 2020 spiller i Nations League nivå to, kommer det ytterligere 3,5 millioner kroner inn på NFF-kontoen.

– Dette er gode penger, som gjør at vi kan styrke norsk fotball ytterligere, sier assisterende generalsekretær Kai-Erik Arstad, da han gjennomgikk budsjett og økonomi for pressen på Ullevaal stadion fredag.

Tilskuersvikt

Derimot fikk NFF negative tall, som ventet, på publikumstallene på A-landskampene for herrer i 2018.

Arstad mener det ble et tap på rundt tre millioner i billettinntekter for NFF, på grunn av svakt oppmøte i de tre Nations League-kampene i september og oktober, mot Slovenia, Bulgaria og Kypros.

Trolig vil publikumstallene øke igjen neste år, med den «vanlige» EM-kvalifiseringen, som starter i mars. Så NFF-toppene er ikke bekymret der.

Se Hulsker gå bananas etter utrolig bom:

Vil ha flere kamper

I tillegg taper NFF noe på at Vålerenga ikke lenger spiller på Ullevaal stadion. Men ikke mye, skal vi tro topplederne i forbundet. Generalsekretær Pål Bjerketvedt er likevel klar på følgende:

– Vi ønsker flere kamper på Ullevaal stadion. Gressmatten tåler mer enn noen få landskamper, og en cupfinale, i løpet av et år, sier Bjerketvedt – som sier at NFF «jobber med» å få brukt Ullevaal stadion mer.

Se Ødegaard snakke om store forventninger til feiring: