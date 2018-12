SISTE STOPP: Ada Hegerberg feiret med familien og sine nærmeste på et femstjernershotell i Paris. Foto: Arilas Berg Ould-Saada / VG

Slik feiret Hegerberg i natt: – En helvetes skål

PARIS (VG) Etter den største og kanskje lengste dagen i sitt fotballiv kunne Ada Stolsmo Hegerberg (23) til slutt slippe seg løs og feire den historiske Ballon d’Or-triumfen. Det ble gjort på et eksklusivt utested i Paris – omringet av familie, venner og lokale fotballstjerner.

PSG-duoen Gianluigi Buffon og Marco Verratti var nemlig blant dem som var til stede da «Team Hegerberg» ankom den luksuriøse baren Le Marta Paris på femstjernershotellet Le Fouquet’s, i nærheten av Triumfbuen i den franske hovedstaden, like før klokken ett natt til tirsdag.

Etter at manager Halvor Marstrander hadde kjøpt noen flasker champagne og fylt glassene, tok Ada Hegerberg ordet i en ring bestående av blant andre mamma Gerd, pappa Stein Erik, søsteren Andrine, broren Silas samt agenten Alan Naigeon og Marstrander.

– Det er veldig spesielt å dele disse øyeblikkene med dere. Fy faen. Det er egentlig bare Thomas (Rogne, forloveden) som mangler, så hadde vi vært fulltallige. Dette er alles trofé. En helvetes skål for det vi har fått til, sa tidenes første kvinnelige Ballon d’Or-vinner i talen du kan se her:

– Vi spytter ikke i glasset

Mens Hegerberg gikk og småpratet med folk rundt seg, sto foreldrene – begge glisende fra øre til øre – og beundret det hele. Gerd Stolsmo var først offensiv i sine festplaner:

– Her blir det nok både gin og tonic. Nordmøringer, vet du, vi spytter ikke i glasset.

Før hun modererte seg litt:

– Vi er tøffe i kjeften alle sammen og tror at vi skal feire så mye, men vi er sikkert helt ferdig alle sammen. Alle skal jo reise tidlig i morgen.









FAMILIEFEST: Stein Erik Hegerberg, Gerd Stolsmo og Andrine Hegerberg på Le Fouquet's i Paris. Arilas Berg Ould-Saada / VG

Til stede på den private festen var også Pascal Ferré, sjefredaktør i France Football, det tradisjonsrike magasinet som deler ut Ballon d’Or, og som i år bestemte seg for også å inkludere kvinnene i den glamorøse prisen.

Allerede for et par uker siden fikk Hegerberg besøk av France Footballs utsendte hjemme hos seg i Lyon, der hun ble fotografert med trofeet og intervjuet til forsidesaken i tirsdagens utgave. Sammen med sine nærmeste har hun derfor måttet verne tett om den store hemmeligheten, og hun innrømmer at ventetiden har kostet henne mange søvntimer de siste nettene.

– Det er en enorm lettelse å få det overstått, sier en sliten Hegerberg etter timer med TV-opptredener, fotoshoots, intervjuer, autografer – og tårer:

Skolisser og konfettismell

En time tidligere var hun nesten ferdig med intervjuene på den røde løperen i Grand Palais, der prisen ble delt ut. Det manglet bare én ting: Et gruppebilde av hele «teamet» med Ballon d’Or-trofeet. Men det skulle ikke være så lett, for pappa Stein Erik hadde forsvunnet inne på VIP-området. Da han etter flere minutter ble funnet, oppdaget Ada at han hadde løse skolisser.

– Kan du holde denne for meg, spurte hun og ga manager Marstrander ansvaret for gullballen i noen sekunder mens hun selv tok hånd om farens fottøy:

Da alle omsider var samlet til gruppebilde, kom programleder og tidligere fotballstjerne David Ginola og ga Hegerberg en gratulasjonsklem og stilte opp på noen bilder:









GINOLA-KLEM: David Ginola kommer bort og klemmer Ada Hegerberg. Arilas Berg Ould-Saada / VG

Blant de mest feststemte i Hegerberg-delegasjonen var eldstebror Silas, som måtte tåle litt påpakning fra bekymrede sikkerhetsvakter utenfor Paris-palasset da han høylytt smalt av et konfettirør på vei fra utgangen til drosjen som fraktet dem til Le Fouquet’s.

Da var gullballen godt pakket inn og tatt til sikkerhet – trofeet er tross alt laget av ekte gull og verdt nærmere 135.000 kroner. Om den blir med på toget til Lyon med Ada eller på flyet hjem til Norge med familien, er fortsatt usikkert. Det som derimot er helt sikkert, er at Hegerberg beholder tittelen «tidenes første kvinnelige Ballon d’Or» inn i evigheten.