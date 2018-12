VIL IKKE HUSKE DETTE: Kommentator Johanna Frändén håper hun først blir husket for Gullballen, ikke Martin Solveigs twerke-spørsmål. Foto: BENOIT TESSIER / REUTERS

Svensk kommentator hyller Hegerberg: – Glem det tullet!

DJ Martin Solveigs spørsmål om gullball-vinner Ada Hegerberg (23) kunne «twerke» på scenen fikk mange til å rase. Kommentatoren Johanna Frändén håper folk først og fremst vil huske Hegerbergs triumf.

– Glem det tullet. Først og fremst av respekt for Hegerberg selv. Dette var kanskje det største øyeblikket i livet hennes. Da skal ikke alt fokus på en sexistisk kommentar få ødelegge. Det finnes bedre måter å hylle henne på, sier Frändén, anerkjent fotballkommentator.

Hun jobber for både SVT, BBC og Aftonbladet.

Hegerberg ble tidenes første kvinne til å vinne Gullballen.

På scenen fikk ble hun spurt av DJen Martin Solveig om å «twerke» - en populær rumpe-dans på sosiale medier. Hun sa blankt nei og fikk massevis av sympati på sosiale medier.

– Det var et unødvendig spørsmål. Jeg synes det er kjedelig at nesten hver gang det er store ting rundt damefotballen, så handler det om sexisme. Jeg er så lei. Dette var idiotisk, men skal ikke få ødelegge, sier Frändén.

Solveig har prøvd beklaget på Twitter og tok kontakt med Hegerberg i etterkant.

– Han kom til meg etter seremonien nå og sa han var lei seg for det. Jeg fikk med meg en vals og en Ballon d’Or, så jeg tenker ikke mer på det, sa Hegerberg.

Den svenske fotballprofilen Johanna Almgren går helt i svart på Twitter. Hun skriver dette om situasjonen:

«For første gang deles denne prisen ut til en kvinne, da forstyrrer denne jævla idioten dette øyeblikket. Fy f...»



Verdensstjerne

Frändén mener Hegerberg løste situasjonen perfekt.

– Hun tok det på best mulig måte. Hun lot seg ikke berøre.

Hegerberg hjalp Lyon til seriemesterskap i Frankrike og Champions League-triumf sist sesong.

– Det finnes få spillere på herre- og kvinnesiden som har Adas utstråling. Hun virker overlegen sikker og rå mentalt. Hun svarer på fransk, engelsk og norsk. Hun er en verdensstjerne, sier Frändén.

Svenske Zlatan Ibrahimovic er en stor helt for mange i Norge. Frändén tror Hegerberg nå kan bli stor i Sverige.

– Jeg tenkte på det. Det føles ut for første gang at Norge har en fotballspiller som kan bli så stor her. Jeg opplever Zlatan som veldig stor i Norge og jeg tror Hegeberg har muligheten til å bli det i Sverige. Vi har aldri hatt en spiller som er nummer en i verden, sier Frändén og legger til at brasilianske Marta, som har spilt store deler av karrieren i Sverige, Lotte Schedlin og Kosovare Aslanni er store i Sverige.

Hegerberg sa nei til landslaget etter EM-fiaskoen i 2017. Det er leit, synes den svenske kommentatoren.

– Utenfra virker det kjempekjedelig for begge sider. Jeg vil si at det norske kvinnelandslaget er mer avhengig av Ada enn det svenske herrelandslaget av Zlatan. Jeg håper de finner en løsning på. Ada ville hevet interessen stort.