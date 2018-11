GLAD: Tarik Elyounoussi under torsdagens trening på kamparenaen i Slovenia. Foto: Bjørn S. Delebekk

Viktigere for Norge enn noen gang

LJUBLJANA (VG) Han har byttet klubb åtte ganger, i seks land, og han har mistet landslagsplassen sin fire ganger, fra fire landslagssjefer – alt dette på 10 år. Men i en alder av 30 år står «omstreiferen» Tarik Elyounoussi plutselig frem som en av Lars Lagerbäcks viktigste spillere.

For ni måneder siden var det ikke lett å se dette bilde.

Men Tarik Elyounoussi er eksempelet på hvordan feil klubbvalg kan være ødeleggende for karrieren. Og han er et like godt eksempel på hva det er mulig å få til hvis du aldri gir oppT, uansett om du er passert 30 år.

I tillegg passer Tarik Elyounoussi og Lars Lagerbäck perfekt sammen. Svensken elsker spillere som jobber hardt. Men det hjelper ikke om du løper mye, det har Elyounoussi alltid gjort, men det handler mer om å løpe riktig. Og der har den rutinerte landslagssjefen vært en viktig mann for Elyounoussi. Akkurat som hans trener, Rikard Norling i AIK, har vært.

For Tarik Elyounoussi kan krysse av på det meste av det Lars Lagerbäck ønsker seg fra landslagsspillerne. Og Lagerbäck kan gjøre det samme – motsatt vei.

* Kloke spillere som løper mye og riktig.

* De som går foran som et eksempel og forsvarer laget fra front.

* Perfekt i 4–4–2.

* Miljøskaper og lagspiller, en som setter laget foran seg selv.

I sum er Tarik Elyounoussi den perfekte Lagerbäck-spilleren. Svensken visste at dette var en god spiller, men landslagssjefen er blitt overrasket over hvor god Elyounoussi er.

Og plutselig er det litt krise hvis han er skadet. Plutselig er det viktig at Tarik Elyounoussi er på banen. Han har hatt en fantastisk høst, både på klubb- og landslag, men det var også viktig at han valgte rett klubb denne gangen.

Det er blitt for mange dårlige valg de siste fem årene. Derfor har heller ikke Tarik Elyounoussi fått vist seg skikkelig frem. Han debuterte på A-landslaget allerede som 20-åring, med scoring, under Åge Hareides ledelse i 2008. Da storspilte han for Fredrikstad og fikk også Hareides to siste kamper som norsk landslagssjef.

Så lot han seg friste av nederlandske Heerenveen, mistet landslagsplassen og spilte bare en A-landskamp fra 2008–2012. Hjem igjen til FFK – og etter hvert Rosenborg, vant han igjen landslagsplassen, og Elyounoussi spilte 33 landskamper i perioden 2012–14.



1 av 2 FØRSTE LANDSLAGSSMÅL: Tarik Elyounoussi scorer sitt første landslagsmål i debuten for Norge i privatlandskampen mot Uruguay på Ullevaal stadion i 2008. Bjørn S. Delebekk

Så ble det Hoffenheim, Olympiakos og Qarabag – og landslagsplassen forsvant. Igjen. Kun tre landskamper ble det i perioden 2015–16. I starten, under Lars Lagerbäck, var han også ut og inn. Men nå har Tarik Elyounoussi vært med og vunnet de åtte siste landskampene sine, etter glimrende spill og fast plass i svenske AIK, og da er han selvskrevet i en Lagerbäck-tropp, trolig også et Lagerbäck-lag.

Spesielt nå som Joshua King er ute med skade, må Lagerbäck lene seg mye på sin ferske Allsvenskan-mester Tarik Elyounoussi – selv om det er fire år og en måned (!) siden han scoret et mål for Norge. På 11 sesonger og 51 A-landskamper står han med ni scoringer.

Det er egentlig bare det som mangler. Men samtidig: Tarik Elyounoussi er mannen som tar 40-metersløp for å stresse keeper eller midtstoppere, som skal spille seg ut.

For Lars Lagerbäck – og Norge – er egenskapen uvurderlig.

Han har vært skadet, Tarik Elyounoussi, men alt tyder på at han spiller mot Slovenia i Ljubljana fredag kveld.

Heldigvis.