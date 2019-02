KNUST: Maurizio Sarri (t.v.) og Chelsea ble totalt ydmyket av Pep Guardiola og hans Manchester City. Foto: CARL RECINE / Reuters

Chelsea totalt ydmyket av City: – Verste jeg har sett

MANCHESTER (VG) (Manchester City – Chelsea 6–0) Med Ole Gunnar Solskjær (45) på tribunen fikk Chelsea en ydmykende fotballeksjon av Manchester City, som tar tilbake tabelltoppen i Premier League etter et nytt hat trick av Sergio Agüero (30).

Den hardt pressede Chelsea-manageren Maurizio Sarri sto maktesløs på sidelinjen og så sitt lag bli knust i sin tredje bortekamp på rad i ligaen. I løpet av kampene mot Arsenal, Bournemouth og City har storklubben fra London sluppet inn 11 mål og ikke scoret et eneste.

Allerede i pausen, på stillingen 4–0, fikk Sarri passet sitt påskrevet av Sky Sports-eksperten Jamie Carragher – med en kommentar som trolig stikker dypt hos Chelsea-fansen:

– Jeg har kalt noen av Chelseas prestasjoner en skam, men dette er det verste jeg har sett. Det verste jeg kan si, er at det ser ut til at Sarri har forvandlet Chelsea til Arsenal. Det Arsenal-laget som pleide å bli banket på bortebane i storkampene fordi de var for svake.

Agüero-perle

Etter lørdagens overbevisende Liverpool-seier over Bournemouth hadde Manchester City presset på seg i gullkampen. Liverpool-fansen håpet nok at Chelsea-besøket kunne være et bananskall for Pep Guardiolas menn, men det ble raskt klart at de ikke hadde noen intensjoner om å snuble.

Maurizio Sarri sendte Chelsea ut i hardt press mot City, som tok imot de store rommene med åpne armer og straffet gjestene nådeløst.

Raheem Sterling åpnet ballet med en kontrollert bredside etter bare fire minutter som avslutning på et angrep der Kevin De Bruynes geniale stikker til Bernardo Silva var det store høydepunktet.

Så var det tid for Agüero-show, men først bommet argentineren på åpent mål – en brøler som fikk Guardiola til å legge seg ned på bakken i fortvilelse. Snart kunne han derimot hoppe av glede over stjernespissens storspill.

Etter 13 minutter scoret han kveldens vakreste. Agüero tok sats fra 25 meter og sendte ballen som en missil i krysset. Seks minutter senere scoret han kveldens enkleste da Ross Barkley foræret ham en scoring med en klønete heading mot eget mål.

Solskjær på tribunen

Før det var gått 25 minutter rakk også Ilkay Gündogan å tegne seg på scoringslisten med en velplassert avslutning fra utenfor 16-meteren.

På tribunen satt Ole Gunnar Solskjær, sammen med sin assistent Kieran McKenna, og konstaterte at Manchester United får beholde fjerdeplassen i Premier League i minst to uker til. Kanskje tenkte han også at trekningen til femte runde i FA-cupen, der de skal møte Chelsea neste mandag, ikke var så ille likevel.

PÅ PLASS: Ole Gunnar Solskjær så kampen på Etihad Stadium. Foto: OLI SCARFF / AFP

Etter hvilen fortsatte argentineren å herje. Etter å ha truffet tverrliggeren med en heading fikk han muligheten fra straffemerket etter at Sterling ble felt av César Azpilicueta.

Agüero sendte Kepa Arrizabalaga feil vei og utlignet Alan Shearers rekord på elleve hat trick i Premier League.

Agüero ble deretter byttet ut til stående applaus fra hjemmefansen, men lagkameratene var ikke helt ferdige: Raheem Sterling scoret sitt andre etter et vakkert angrep ti minutter før slutt.

Resultatet i seg selv er ille nok for Chelsea. Enda verre er det at de skal møte Manchester City igjen i ligacupfinalen om to uker. Men det spørs om Maurizio Sarri fortsatt leder laget når den tid kommer.