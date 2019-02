MED EIERNE: Her poserer Ole Gunnar Solskjær med Molde-eierne Bjørn Rune Gjelsten (t.v.) og Kjell Inge Røkke. Foto: Espen Braata / VG

Solskjær avslører Molde-beskjed: – Ikke kom tilbake!

MANCHESTER (VG) Ole Gunnar Solskjær (45) sier at han fikk en vennlig beskjed fra Molde-eierne om ikke å komme tilbake til klubben da Manchester United-tilbudet dukket opp.

På andre del av pressekonferansen før søndagens kamp mot Leicester forteller Solskjær om samtalene han hadde med Molde-eierne Kjell Inge Røkke og Bjørn Rune Gjelsten da muligheten til å bli midlertidig Manchester United -manager åpnet seg i desember.

– Da jeg ringte eieren og sa at de (United) hadde ringt og at dette alltid har vært drømmen min, så sa han: «Dra over dit, kos deg, og vær så snill og ikke kom tilbake!» Det var det han sa, sier Solskjær, uten å presisere om det var Røkke eller Gjelsten han snakket med.

En britisk journalist følger opp med å spørre om Molde-eierne ikke forventer å se ham igjen.

– Begge eierne ønsket meg alt det beste. De vet selvfølgelig at dette har vært noe jeg har drømt om. Det er fantastisk å ha deres støtte. Hvis jeg kommer tilbake skal jeg gjøre mitt beste for dem. Men det spørs når jeg kommer tilbake til dem, sier Solskjær med et smil om munnen.

På papiret er han tilknyttet Manchester United på utlån frem til sesongslutt i England. Kontrakten med Molde varer i tre år. Men etter åtte seirer og én uavgjort på de ni første kampene som Manchester United-manager har han for alvor meldt seg på i kampen om den permanente plassen i sjefsstolen på Old Trafford.

Dette ble nok en gang et tema på pressekonferansen før Leicester-kampen, og Solskjær reagerte med å fnyse og å riste på hodet da en journalist spurte ham om han ikke er i ferd med å bevise at man ikke trenger å ha ti års erfaring fra toppnivå for å få det beste ut av stjernespillere i en storklubb.

– Jeg er ikke her for å snakke om meg selv og det du kaller en manager med et stort navn. Det handler om å få spillere til å respondere. Hva er et stort navn? Det handler om hvordan du jobber med spillere, hvordan du jobber med klubben. Du må handle for klubben, det handler ikke om meg i det hele tatt, sier Solskjær, som ler når en journalist påpeker at han «bare har erfaring fra Cardiff».

Nordmannen fortsetter å lede oppmerksomheten vekk fra seg selv og over på klubben som helhet når han videre får spørsmål om hvorvidt han selv som manager vil kunne bevise sine kvaliteter i enda større grad så fort laget har tapt en kamp og må slå tilbake.

– Fotball handler ikke om … Du kaller meg «du». Det har aldri handlet om meg. Det handler ikke om meg. Det handler om støtteapparatet, oss sammen, om spillerne sammen med fansen. De siste ti minuttene mot Burnley var det publikum som bar spillerne frem, og spillerne som svarte på det. Det handlet ikke om meg som manager og om jeg brukte dét og dét systemet. Det handler om hvordan vi jobber sammen. Det vi har gjort så langt, er mer en test for klubben enn for meg.