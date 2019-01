SYV AV SYV: Ole Gunnar Solskjær håper å fortsette seiersrekken borte mot Arsenal. Foto: PETER POWELL / X06528

Tror Solskjær kan bli månedens manager: – En stor prestasjon

FOTBALL 2019-01-25T17:02:07Z

MANCHESTER (VG) Seks år og tre måneder har gått siden sist en Manchester United-manager vant «Manager of the month» i England. Nå kan Ole Gunnar Solskjær stoppe pristørken.

Publisert: 25.01.19 18:02

Med fire av fire mulige seirer i årets første måned har nordmannen lagt et godt grunnlag for å stikke av med prisen for månedens manager.

Ikke siden 2012/2013-sesongen har en Manchester United -manager vunnet «Manager of the month» i England.

Den gang var det Sir Alex Ferguson som fikk prisen i oktober 2012, mens han til slutt også endte opp med «Manager of the season» etter å ha ledet Manchester United til ligagull i sin siste sesong som manager på Old Trafford.

– Det er en stor prestasjon å ha slått Tottenham og eventuelt Arsenal borte i sin første måned som manager. Vinner han på Emirates, tror jeg han får prisen denne måneden, sier Samuel Luckhurst i Manchester Evening News til VG.

Få siste nytt om Ole Gunnar Solskjær og Manchester United i vår Solskjær-spesial!

To kamper gjenstår altså før januar-måned er over: Borte mot Arsenal i FA-cupen fredag og hjemme mot Burnley i Premier League tirsdag.

FA-cupen kan avgjøre fremtiden

En eventuell seier mot Arsenal fredag vil også være viktig for nordmannens fremtid i Manchester United, tror Luckhurst.

– Med seier vil det være enda et «check» på listen over ting som kan gjøre at han får jobben som permanent manager, sier Luckhurst.

– Jeg tror faktisk en seier vil gjøre at han går til topps på listen over kandidatene til jobben.

Da Solskjær selv møtte pressen torsdag formiddag, fikk han spørsmål om det vil hjelpe ham å til å bli permanent manager om han vinner FA-cupen.

– Jeg tenker egentlig ikke på det på den måten. Jeg er fortsatt bare her for å hjelpe laget og gjøre det jeg kan før jeg reiser tilbake, svarer nordmannen.

Gode Arsenal-minner: – Så små er marginene

Solskjær selv gleder seg stort til møtet med «The Gunners» på Emirates fredag kveld.

– Det var fantastiske kamper i min tid. Jeg husker FA-cup-semifinalen i 1999 som var en utrolig viktig kamp, sier Solskjær og mimrer tilbake til da Peter Schmeichel reddet en straffe fra Dennis Bergkamp.

Manchester United vant til slutt 2–1 og tok seg til finale, hvor de slo Newcastle 2–0. De rødkledde fra Manchester vant «the treble» den sesongen.

– Hadde Bergkamp scoret, så hadde Arsenal kanskje vunnet «the double» den sesongen i stedet. Så små er marginene, sier Solskjær.

Manchester United møter Arsenal på Emirates i FA-cupens fjerde runde fredag kl. 20.55. Kampen ser du på Viasat 4 eller du kan følge den i VG Live.