Salah-dobbel reddet Liverpool mot tabelljumboen

(Liverpool - Watford 2–0) Liverpool slet mot tabelljumbo Watford, men to øyeblikk med magi fra egypteren reddet serielederen, og sikret tre poeng.

Oppdatert nå nettopp

Rett etter en stor Watford-sjanse slo Mohamed Salah til. Sadio Mané ga Salah ballen på hjørnet av sekstenmeteren, og 27-åringen vendte opp med hælen på flekken. Deretter la han ballen til rette, og skrudde kula i lengste hjørne.

Like før slutt fant Salah frem hæl-magi igjen. En avslutning fra Divock Origi ramlet rett i beina på Salah, som flikket ballen i mål med hælen. Dermed vant Liverpool 2–0.

Før det hadde underdogen Watford vært helt på høyde med serielederen. Kun et halvt minutt før det første målet var de nære å sjokkere Liverpool, og ta ledelsen. Etienne Capoue kom seg rundt på kanten, og spilte førtifem grader ut til en helt ledig Abdoulaye Doucoure. Midtbanespilleren ladet kanonen, men bommet fullstendig på ballen fra bare syv meter.

Og rett etter målet gjentok historien seg, men denne gangen for to andre Watford-spillere. Duoen Gerard Deulofeu og Ismaïla Sarr lagde mye trøbbel for Liverpool gjennom kampen, og spesielt på kantene. Deulofeu dro seg nydelig forbi Trent Alexander-Arnold og avsluttet fra skrått hold. Alisson i Liverpool-målet ga en retur som ramlet rett i beina på Sarr. På nesten åpent mål kunne han fyre av, men bommet også fullstendig på ballen.

les også VG+ viser VM for klubblag - Liverpool jakter sin første tittel

VAR-annullering

I andre omgang fikk Sarr og Deulofeu en mulighet hver alene med Alisson, men begge gangene kom brasilianeren seirende ut av duellene.

Omtrent ti minutter ut i andre omgang trodde Liverpool at de hadde doblet ledelsen, da Mané stanget inn et innlegg fra Xherdan Shaqiri, men en ny kontroversiell offsideavgjørelse annullerte målet. Bildene viste nemlig at armhulen til Mané var i offside, slik vi har sett blant annet Raheem Sterling blir dømt for tidligere denne sesongen.

Mot slutten av oppgjøret havnet Liverpool i trøbbel ved flere anledninger. Watford var nære å utligne og Virgil van Dijk holdt på å sette ballen i eget nett. Stopperen skulle bare sende en pasning tilbake til keeper Alisson, men kommunikasjonen glapp. Keeperen raste ut for å snappe ballen, mens pasningen passerte ham i retning mål. Like utenfor stengene passerte ballen til corner, og van Dijk kunne pustet lettet ut.

les også Avis: Spillerne ba Klopp kjøpe Haaland-kompisen. Da fikk de dette svaret.

Liverpool tar nå et par ukers ferie fra Premier League, for å spille VM for klubblag. Det kan du se på VG+ gjennom de neste ukene. Pausen kan de ta med god samvittighet, for laget har fått en god luke på toppen av tabellen.

De har hele 17 poeng ned til fjorårets største rival Manchester City, med en kamp mer spilt. Mellom dem ligger også Leicester, 11 poeng bak, også de med en kamp mindre spilt enn Liverpool.

Publisert: 14.12.19 kl. 15:22 Oppdatert: 14.12.19 kl. 15:36

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 17 16 1 0 42 – 14 28 49 2 Leicester City 16 12 2 2 39 – 10 29 38 3 Manchester City 16 10 2 4 44 – 19 25 32 4 Chelsea 16 9 2 5 31 – 24 7 29 5 Manchester United 16 6 6 4 25 – 19 6 24 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

Mer om