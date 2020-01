HØR HER! José Mourinho gir Christian Eriksen instruksjoner i kampen mot Brighton i julen. Foto: TOLGA AKMEN / AFP

Mourinho: Ikke den beste utgaven av Christian Eriksen

Christian Eriksen måtte tåle piping da han ble byttet ut i Tottenhams kamp mot Liverpool lørdag. José Mourinho innrømmer at dansken har levert under pari.

Nå nettopp

Det er Football.London-journalist Alasdair Gold som har skrevet fra Mourinhos pressekonferanse mandag:

– Hvis du spør meg om dette er den beste utgaven av Christian Eriksen, så må jeg være ærlig og svare nei, sa Tottenham-sjefen - og utdypet:

– Jeg er ikke idiot. Jeg har vært i fotballen i mange år. Det er normalt at en spiller som er i Eriksens situasjon, ikke presterer på høyeste nivå, fortsatte Mourinho og understreket at han ikke ville kritisere dansken.

Tirsdag spiller Tottenham omkamp i FA-cupen mot Middlesbrough. Mourinho forventer dog at Eriksen kommer til å spille. Mot Liverpool lørdag ble han byttet ut etter 70 minutter. Tottenham gjorde en god figur mot ligalederen, men Eriksen var ikke blant dem som briljerte.

– Jeg må være enig i at han ikke hadde en veldig god forestilling mot Liverpool, sa Mourinho.

Alan Shearer sier til avisen The Sun at Christian Eriksen er en hodepine for Tottenham. Klubben risikerer å måtte la dansken gå gratis til sommeren.

– Lørdag opplevde han å få piping da han ble byttet ut. Vi vet alle at han kommer til å forlate klubben, men jeg er overrasket over at Tottenham har latt det gå så langt, sier Shearer ifølge The Sun.

Han mener at Tottenham burde ha «cashet inn» på Eriksen da de hadde muligheten.

– De burde solgt ham da han hadde ett eller halvannet år igjen kontrakten - i stedet for å la ham gå gratis, mener den gamle scoringskongen.

Shearer mener imidlertid at det er andre ting som bør bekymre Tottenham mer: Forsvaret. Bare etter at Mourinho overtok i november, har Spurs sluppet inn 20 mål i alle turneringer.

– De har vært forferdelig bakover. Så sent som sist sesong ble Toby Alderweireld og Jan Vertonghen ansett som en av de beste duoene i Premier League. Men Mourinho klarer ikke å bestemme seg om han vil ha to eller tre bak.

– Det er fire-fem spillere som ikke er på samme nivå som sist sesong, men Mourinho visste da han overtok at det ikke er mye penger å kjøpe for. Tottenham er langt fra topp fire nå, fastslår Alan Shearer, stadig ifølge The Sun.

VGs tips: Begge Lag Scorer til 1,92 i odds.

Championship-klubben Middlesbrough gjorde seg fortjent til kveldens FA-cupomkamp utfra spillet i det første oppgjøret (1–1).

Det er litt tidlig å hevde at Middlesbrough-manager Jonathan Woodgate har fått skikk på klubben. Men en ligafasit som viser 4–1–0 på fem siste forteller om et lag som er på rett vei etter en blytung høst.

Premier League-laget Tottenham har bare sikret seg én seier på fem seneste ligakamper, og har nå ni poeng opp til 4. plassen som gir Champions League-spill. Vi noterer at laget heller ikke har holdt buret rent på åtte forsøk i alle sammenhenger.

Tottenham skal være det beste laget,og manager José Mourinho samler tross alt på troféer. Men hjemmeoddsen i et vanlig HUB-spill er såpass lav at vi prøver heller en annen vri.

Begge Lag Scorer står til 1,92 i odds, spillestopp er kl. 21.00 og Viasport 1 viser kampen.

Publisert: 14.01.20 kl. 15:24

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 21 20 1 0 50 – 14 36 61 2 Manchester City 22 15 2 5 62 – 25 37 47 3 Leicester City 22 14 3 5 47 – 21 26 45 4 Chelsea 22 12 3 7 39 – 29 10 39 5 Manchester United 22 9 7 6 36 – 25 11 34 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

