NY VIF-TRENER: Her gliser Jack Majgaard Jensen etter å ha ledet FC Rosengårds damer til cupgull i 2016. Nå skal han ta over Vålerenga toppserielag. Foto: Emil Langvad/TT / TT NYHETSBYRÅN

Dansk 46-åring tar over Vålerenga damer: – Ga et solid inntrykk

Jack Majgaard Jensen (46) overtar som hovedtrener for Vålerengas Toppserie-lag etter Monica Knudsen (44).

Majgaard Jensen har undertegnet en to-årskontrakt med forrige sesongs sølvvinner i Toppserien og vil være på plass når Oslo-klubben starter sesongoppkjøringen 7. januar

– Dette er en klubb og et lag i stor utvikling, som har tatt steg fra lavere divisjoner og opp til toppen. Nå går jobben ut på å utvikle et stabilt topplag i Norge som kan bite fra seg i Europa. Det trigger meg veldig, sier dansken om hvorfor han tok jobben.

– Han ga et solid inntrykk med hvordan han tenker fotball og hvordan han ønsker å jobbe. Desto flere ganger vi snakket med ham, jo mer skjønte vi at dette var riktig mann for jobben, sier Eli Landsem, sportssjef i Vålerenga Damer, til VG om ansettelsen.

Dansken var ett av flere navn som dukket opp i Vålerengas arbeid med å rekruttere en ny hovedtrener etter at Monica Knudsen gikk over i en ny rolle i klubben etter 2019-sesongen.

Majgaard Jensens brede erfaring fra toppnivå på herre- og kvinnesiden i dansk og svensk fotball var svært interessant for VIF.

46-åringen har blant annet vært trener for det svenske topplaget FC Rosengård i Damallsvenskan (2015–2017) og ledet laget til ett seriegull, to cuptriumfer og én kvartfinale i Champions League.

TRENTE VERDENS BESTE: Jack Majgaard Jensen var blant annet trener for den brasilianske superstjernen Marta, som har blitt kåret til verdens beste spiller seks ganger, i FC Rosengård. Foto: Emil Langvad/TT / TT NYHETSBYRÅN

Han har i tillegg vært i Malmö FFs akademi, Landskrona og Lunds BK på herresiden i Sverige, i tillegg til Lyngby i Danmark.

– Kompetansen er det ikke tvil om. I tillegg er vi veldig fornøyde med at vi får inn en mann som ikke er støpt i samme skålen som alle andre i dette landet, sier Landsem.

Sportssjefen var fungerende hovedtrener for Vålerengas beste damer i høst mens Knudsen var sykemeldt av helsemessige årsaker.

Nå er planen at Majgaard Jensen skal videreføre den samme grunnmuren som Landsem og Knudsen har lagt gjennom de siste to årene i Vålerenga.

– Grunnmuren består, så får han bygge litt videre oppå det. Han er veldig opptatt av å utvikle yngre spillere og at de som er etablert skal ta nye steg. Alle skal være sultne, sier sportssjefen.

– I tillegg har han utdanning innen fysisk trening, så da får vi inn en fyr som har god peiling på det i tillegg.

Publisert: 13.12.19 kl. 10:22

