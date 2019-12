IKKE ENIG: Mino Raiola mener Manchester United ikke trakk seg fra Erling Braut Haaland-jakten, men at de tapte den. Foto: Alessandro Di Marco / ANSA

Haaland-agent slår tilbake mot Manchester United-påstander: – Rart og skuffende

MANCHESTER/OSLO (VG) Manchester United skal ha trukket seg fra Erling Braut Haaland-jakten på grunn av detaljer i nordmannens personlige betingelser. Superagenten Mino Raiola mener klubben bare prøver å redde ansikt.

Nå nettopp

VG omtalte søndag, kort tid etter at Erling Braut Haaland ble klar for Borussia Dortmund, at Manchester United – som var blant klubbene som jakten 19-åringen –skal ha trukket seg på grunn av Haaland-leirens personlige betingelser.

Det mener Mino Raiola, superagenten som har bistått Haaland-leiren, er helt feil.

– Jeg vet ikke om det er Manchester United som sprer dette, men hvis de gjør det så prøver de å redde ansikt, og det finner jeg rart og skuffende, sier han til The Telegraph.

VG har vært i kontakt med Manchester United, som sier de ikke ønsker å svare på Raiolas uttalelser.

Mest kontakt med United

Fra engelsk hold hevdes det overfor VG at Alf Inge Haaland og agent Mino Raiola skal ha krevd å få en andel av spillerens fremtidige salgsverdi, i tillegg til en utkjøpsklausul.

Totalpakken skal ikke ha blitt akseptert av Manchester United da de skal ha sett på en slik løsning som «dårlig for bransjen», får VG opplyst. Manchester United skal blant annet ha fryktet at en slik løsning ville ført til at Haalands agent, snarere enn klubben, kontrollerte videresalget av spilleren.

– Det var ingen krangel mellom meg og Ed Woodward. Det var bare en normal forhandling, og spilleren valgte en annen vei. Hvis de vil legge skylden på noen, greit, skyld på meg, men spilleren er fornøyd. Han tok sitt valg og vi gikk gjennom en normal prosess.

Braut Haaland har skrevet under på en fire og et halvt års kontrakt med Borussia Dortmund, og ble mandag tildelt draktnummer 17. Men det var Manchester United som var mest ivrige i Haaland-jakten, sier Raiola.

VG kunne tidligere i desember avsløre at Ole Gunnar Solskjær besøkte Haaland & co. i Salzburg.

– Klubben han hadde mest direkte kontakt med var Manchester United. De snakket med ham mest. Alle fikk sjansen til å snakke med ham personlig. Vi lot det skje fordi han kjenner Ole.

Raiola sier videre at avgjørelsen er ingenting imot Manchester United og Ole Gunnar Solskjær, men at det var Borussia Dortmund han valgte. Han legger også til at tilbudet fra Manchester United var bra, men at det økonomien ikke var det viktigste.

Solskjær satte selv fyr på spekulasjonene tidligere denne måneden da han sa «Haaland vet hva han skal gjøre».

Publisert: 30.12.19 kl. 15:09

Mer om

Flere artikler