FORBEREDT: RBK-trener Eirik Horneland og lagkaptein Mike Jensen møtte pressen på Lerkendal foran kampen mot Maribor. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

RBK-forvandlingen: – Det var mange søvnløse netter

TRONDHEIM (VG) I løpet av tre måneder har Rosenborg gått fra klubbhistoriens verste seriestart til å være uhyre nær deres første Champions League-deltagelse på 12 år.

Nå nettopp

– Forskjellen som fotballspiller er stor. Det sier seg selv. Det var mange søvnløse netter for noen måneder siden. Nå er vi lettere til sinns, forteller Mike Jensen (31) til VG foran returmøtet med Maribor.

Mandag formiddag knitret det under danskens rødfargede fotballsko idet skruknottene traff den rundt 80 meter lange, asfalterte veien fra garderoben til den kortklipte treningsbanen.

Ute på feltet, gliste Jensen. Det samme gjorde tomålsscoreren fra 3-1-seieren i Slovenia sist onsdag, Alexander Søderlund (32). Tore Reginiussen (33) og Anders Konradsen (29) var også på plass, friskmeldte fra hamstringplagene som lenge gjorde dem usikre til tirsdagens skjebnekamp.

VG LIVE 19.00: RBK - Maribor

I FORM: Alexander Søderlund er i storslag om dagen. Her på RBKs treningsfelt mandag formiddag. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

– Stemningen bygger seg opp

Ikledd en grå RBK-genser og svarte jeans, ankom Jensen et par timer senere den obligatoriske pressekonferansen nydusjet – sammen med Eirik Horneland. Etter at alle spørsmålene var rettet til treneren de første seks minuttene, fikk RBK-kapteinen ordet.

– Jeg syns at man kan merke at stemningen i byen bygger seg opp. Det tror jeg er naturlig når vi leverer bedre. Men jeg syns bestandig at folk her er positive. Da jeg har gått på butikken og andre steder, har jeg alltid opplevd folk som støttende, sier Jensen.

Han mener hardt arbeid har vært nøkkelen til den foreløpige suksessen.

– Vi startet med å jobbe oss ut av tingene. Vi har tatt skritt for skritt, kommet i bedre fysisk form, tatt tak i de problemene som har vært og stått sammen. Sakte, men sikkert har vi bygget oss opp selvtillitsmessig, mentalt og relasjonsmessig.

PÅ FELTET: Mike Jensen forberedte seg mandag til kamp. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

Stor betydning

Hvis trønderne holder unna for Maribor, er billett til Europa League-gruppespillet i boks. Og bare vinneren av Dinamo Zagreb og Ferencváros kan hindre dem fra å gå til Champions League for første gang siden 2007.

Trolig står RBKs nye trener også overfor karrièrens største kvelder i ukene som kommer, uten at han har tenkt så mye på det.

– Det har jeg ikke reflektert så mye over. Jeg er ganske flink til å nullstille fra gang til gang. Dette er en ny kamp, og vi er i fin form. Jeg syns vi har en spillergruppe som er klar i øynene og virker å være lette i føttene. Jeg ser at de eldste, som har vært med lenge, trøkker til og virkelig har lyst til å få til noe, sier Horneland til VG, etter å først ha opplyst om at han ikke vil be mannskapet sitt forsvare 3–1-ledelsen, men i stedet angripe slovenerne umiddelbart.

I GODT HUMØR: Eirik Horneland smilte i møte med pressen dagen før Maribor-kampen. I bakgrunnen: Sportslig leder Stig Inge Bjørnebye. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

Enorme summer på spill

Med et avansement til Champions League vil klubben også være sikret inntekter i hundremillionersklassen.

– Det er ingen tvil om at penger og fotball henger sammen, men det har ikke minst mye å si for oss sportslig å komme så langt. Vi skal være nøkterne om vi kommer dit. For vi må ha en bærekraftig økonomi over tid, sier RBKs daglige leder Tove Moe Dyrhaug til VG.

– Fra å snakke om nedskjæringer på rundt 20 millioner til neste år til å plutselig kunne få inntekter i hundremillionersklassen, hva vil det gjøre med hverdagen her i klubben?

– Vi må først spille 90 minutter til for å komme til en playoff. Vi får ta ting som de kommer. Det er viktig for oss å ha fokus både på kort og lang sikt. Så får vi se, sier hun og smiler.

PÅ PLASS: Stig Inge Bjørnebye og Tove Moe Dyrhaug (i bakgrunnen) overvar Hornelands og Jensens pressekonferanse på Lerkendal mandag ettermiddag. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

Bjørnebye uanfektet av kritikken

Det er et mantra Stig Inge Bjørnebye (49) deler. På spørsmål om hva det betyr for ham at klubben er tilbake i angrepsposisjon, og at ting går bra, svarer han:

– Jeg tenker ikke sånn. Jeg jobber hardt hele tiden, sammen med veldig mange dyktige folk. Vi jobber alltid i team. I Rosenborg får du ansvar for noen områder, så tar du ansvar for alt. Det er sånn det skal være. Vi jobber kollektivt, og har tro på det vi gjør. Vi står sammen gjennom opp- og nedturer. Alt det der snakket ... Vi har strammere fokus enn som så, sier Bjørnebye til VG.

– Klarer du å unngå å la deg påvirke når kritikken er såpass heftig som den har vært?

– Jeg? Ja. Jeg har vært med på så mye at jeg kjenner mekanismene godt. Dette handler overhodet ikke om meg. Jeg tenker ikke på det en gang.

– Tenker du bare på hva du skal gjøre profesjonelt?

– Ja, det må du gjør hvis du skal ha en jobb som dette. Du tenker på det før du får jobben, ikke underveis, sier Bjørnebye, som gleder seg til match under flomlysene på Lerkendal fra klokken 19.00.

– Vi har et uttalt mål om å være med i Europa. Det er der vi får de ferskeste referansene på utvikling, og vi er avhengig av å være med for å kjenne på dem. Det er helt avgjørende, sier Rosenborgs sportslige leder.

TV 2 Sport 1 sender kampen.

Publisert: 13.08.19 kl. 17:31

