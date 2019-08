Strømsgodset har signert fire spillere: – Vi skal ha inn flere

DRAMMEN (VG) Jostein Flo tror ikke Bodø/Glimt kan forberede seg helt på hvilket Strømsgodet-lag de møter på mandag.

Det har skjedd mye i korridorene på Marienlyst Stadion de siste dagene. På en drøy uke har Eliteseriens bunnlag sikret seg fire nye spillere: Duplexe Tchamba (21), Moses Mawa (22), Mikkel Maigaard (23) og Prosper Mendy (23).

– Det er spillere som har veldig spennende kvaliteter og som vi tror tar steget. Det betyr mye å få inn nytt blod. Vi har vært preget av motgang og har slåss med veggen. De nye har ikke det samme forholdet til det, sier sportssjef Jostein Flo til VG.

Han opplyser at de ønsker å signere en til to spillere til i dette overgangsvinduet, og at de bevisst har gjort handlingen så tidlig som mulig. De har også hatt en tydelig plan på hvilke roller de har ønsket seg.

– Vi har valgt å fortsette å bygge klubb, litt for å ikke risikere alt på å berge plassen og så være konkurs etter det. Men vi ønsker å heve oss både på kort sikt og lang sikt, sier Flo.

– Tenker ikke på tabellen

Sist VG møtte sportssjefen sa han at det «er mørke skyer over hele klubben».

– Er det fortsatt det?

– Vi har søkt om å få fire poeng for seier, det har ikke fått svar på det enda, sier han spøkefullt og fortsetter:

– Det blir en tøff sak. Hvis du spør folk utenfor Drammen er det stor sjanse for at vi rykker ned, men vi skal slåss.

På de siste 30 kampene i Eliteserien (15 forrige sesong og 15 denne) har Strømsgodset 25 poeng. En slik poengsum har tilsvart nedrykk de siste tre sesongene.

Hovedtrener Henrik Pedersen sier at han hadde gledet seg til perioden uten kamper og at de har fått brukt den godt.

– Jeg tenker faktisk ikke på tabellen. Det jeg bruker veldig mye energi på er å se hvordan vi opptrer, sier dansken og snakker i store ord om detaljene han ser etter.

Men han legger ikke skjul på at det selvfølgelig hadde smakt veldig godt med en seier mot Bodø/Glimt på mandag.

– Alt annet vil være å lyve. Det er jo det guttene mangler. En suksessopplevelse utover en god prestasjon. Og det er det vi jobber for hver eneste dag. Guttene trenger en seier, men verden går ikke under hvis vi ikke vinner, sier han og forklarer at han heller vil evaluere etter tre til fire kamper.

Her kan du se alle scoringene til Godsets nye spiss denne sesongen:

Brennsikker på at de er på rett vei

Pedersen forteller engasjert om det mentale aspektet, og at han er opptatt av de skal være mer i «nuet».

– Det som skjer når det går dårlig er at man får mange tanker, så blir man stresset og så tar man ofte fortiden med inn i den opplevelsen man står i nå, sier Pedersen.

Dansken som har en fortid i tysk fotball er tydelig på filosofien sin, som krever topp trente spillere. Han mener han alt etter første kampen kunne se fremskritt, og forventer nye steg på mandag.

Og Flo er imponert av jobben Pedersen legger ned.

– Han jobber intenst. Han vil masse. Han har økt treningsmengdene, han jobber hardt, krever mye av alle rundt seg, han har løftet Godset i alt som han kan fra sin rolle. At vi er på riktig vei er jeg brennsikker på, men det tar tid.

Den første testen etter ferien er et lag helt i andre enden.

–Det blir en tøff kamp mot det laget som har imponert mest så langt. De har fin flyt og god rytme, samtidig tror jeg ikke de vet så mye om vår lagoppstilling til mandag. Vi skal prøve å slå tilbake, sier Jostein Flo.

Slik gikk det i siste kamp før «ferien»:

Publisert: 02.08.19 kl. 16:57

