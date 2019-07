SKARP KRITIKK: Paul Ince (til høyre) gir det glatte lag til blant andre Jesse Lingard (venstre) Foto: Reuters / PA Photos

Paul Ince mener Solskjær må forsterke angrepet

Anthony Martial (23) er en tam drink, Alexis Sánchez (30) har ingenting og Jesse Lingard (26) var djevelsk dårlig – den tidligere toppspissen Paul Ince legger lite imellom i sin analyse av Ole Gunnar Solskjærs angrepsalternativer.

Nå nettopp

– Du har Marcus Rashford, som scoret elleve mål forrige sesong og fikk en ny kontrakt, sier Ince i et intervju med BBC 5 Live og henviser til den svært lukrative kontrakten til den unge engelskmannen.

Den tidligere Manchester United-spilleren innleder dermed sin tirade over Solskjærs spissmuligheter, som han levner lite ære.

– Jesse Lingard var «djevelsk dårlig» forrige sesong, det var han virkelig. Sánchez har bare ikke noen ting. Og Anthony Martial? Han er som en tam drink, som bare bobler nå og da, sier Ince.

Likevel er det i forsvaret og på midtbanen Manchester United har forsterket mest denne sommeren. Daniel James (21) er hentet fra Swansea for å spille ving, mens Aaron Wan-Bissaka (21) er hentet fra Crystal Palace til å forsterke høyreback-posisjonen.

I tillegg er det intense rykter som kobler Leicester-stopperen Harry Maguire (26) til Old Trafford for drøye 800 millioner kroner.

Solskjær ber om applaus:

– Så selv om de snakker mye om Maguire, (Chris) Smalling og de andre i forsvaret, må de også se på hvem som skal lede angrepet. For angrepsmessig er de virkelig ikke gode, sier Ince videre.

Han mener at klubben først og fremst må strukturere den sportslige ledelsen bedre, og at de nå står i fare for å overbetale for spillere.

Solskjær varslet på sin pressekonferanse i går at det vil komme flere spillere inn.

– Det tar tid. Det er veldig viktig at vi får de riktige spillerne inn. Vi kan ikke bare hoppe på et annet spor så fort vi møter motstand. Jeg er ikke frustrert i det hele tatt, sa Solskjær.

Publisert: 25.07.19 kl. 07:00