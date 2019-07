Ødegaard debuterte for Real Sociedad med assist: – En god start

(Lagun Onak – Real Sociedad 0-4, pågår) Martin Ødegaard (20) brukte under et kvarter på å skaffe seg målpoeng for sin nye klubb, Real Sociedad.

Ganske nøyaktig 14 minutter var det gått i den VG+-sendte kampen da Ødegaard tredde Aihen Muñoz alene med keeper. Venstrebacken svarte med mål, og dermed kunne Ødegaard juble for sin første assist for sin nye klubb.

Ødegaard fikk sjansen fra start i Real Sociedads første treningskamp for sommeren, det mot nivå fire-klubben Lagun Onak.

Han spilte i en 10-er-rolle, altså offensiv midtbanespiller, bak svenske Alexander Isak, også ny, og flankert av eks-Manchester United-spiller Adnan Januzaj og B-lagsspilleren Zourdine Thior.

Nå er kanskje ikke et nivå fire-lag en ordentlig målestokk for La Liga-klubben Real Sociedad, men Ødegaard gjorde sakene sine godt på de 45 minuttene han fikk spille.

Han og Isak virket å finne tonen ved flere anledninger, og bare minutter ut i kampen skjøt angriperen ballen i mål på pasning fra Ødegaard. Scoringen ble imidlertid ikke tellende, for svensken var vinket av for offside.

Det ble han ikke da Raúl Navas fant ham i bakrom etter halvtimen spilt. Isak åpnet målkontoen for sin nye klubb med lagets tredje scoring for kampen.

I mellomtiden hadde Adnan Januzaj scoret mål, så lagene gikk til hvilen med 3-0 til Real Sociedad.

– Det har vært en god start for nordmannen, men det er langt igjen til seriestart og det nivået Real Sociedad skal møte i ligaen, kommenterte Petter Veland for VG.

Dett var også dett for Ødegaard. Han ble, sammen med hele Real Sociedad-laget, byttet ut til pause.

I den andre omgangen har Portu lagt på til 4–0. Resten av kampen kan du se her!

PS: Martin Ødegaard spilte med draktnummer 21 i sin debut, men det er ikke sikkert at han har det draktnummeret når La Liga sparkes i gang.

PS II: VG har sikret seg tre kamper med Real Sociedad i sommer. I tillegg til den første kampen, mot fjerdedivisjonslaget Lagun Onak lørdag 13. juli klokken 19.00, vil vi vise oppgjørene mot Alavés 31. juli og Osasuna 10. august. Også disse har kampstart 19.00.

Publisert: 13.07.19 kl. 20:03 Oppdatert: 13.07.19 kl. 20:28