GOALGETTER: Raheem Sterling har blitt en målscorer under Pep Guardiolas ledelse. Foto: CARL RECINE / Reuters

Sterlings utrolige forandring: - En av Guardiolas største triumfer

Raheem Sterling (24) hadde aldri scoret mer enn ni mål i en Premier League-sesong. Under Pep Guardiola (48) har han blitt forvandlet til en målmaskin.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

– Jeg så den rett og slett ikke komme, sier TV 2s Premier League-ekspert, Simen Stamsø Møller.

Sterlings målstatistikk i Premier League: 2018/19: 17 mål (Manchester City)

2017/18: 18 mål (Manchester City)

2016/17: 7 mål (Manchester City)

2015/16: 6 mål (Manchester City)

2014/15: 7 mål (Liverpool)

2013/14: 9 mål (Liverpool)

2012/13: 2 mål (Liverpool) Vis mer

les også Mourinho mener B-laget til City er bedre enn Manchester United

Sterling åpnet Premier League-sesongen med å score hat trick mot West Ham lørdag. Han noterte seg også for fem scoringer i treningskampene før sesongstart.

Forrige sesong leverte han 17 mål i ligaen, 18 sesongen før. Hans tidligere bestenotering var ni mål for Liverpool i 2013/14-sesongen.

– Som enkeltspiller må dette være en av Guardiolas største triumfer. Han fikk en litt veik og ujevn spiller. Det var vanskelig å se hva han konkret var god på. Men han passer åpenbart perfekt til Guardiola-fotball, mener Stamsø Møller.

Se Citys herjing med West Ham:

Sterling har tidligere vekslet mellom å spille høyre- og venstreving. I sommer har han også spilt spiss. Noe Stamsø Møller tror vi kommer til å få se flere ganger denne sesongen.

– Jeg kjenner til kvalitetene hans. Stabiliteten, fysikken og avslutningene. Han har spilt sine første kamper som spiss nå, det vil være en utrolig bra posisjon, han kan spille i alle de tre rollene helt fremme, påpekte Guardiola til BBC etter West Ham-kampen.

24-åringen ble hentet til Manchester City for 44 millioner pund fra Liverpool sommeren 2015. Men han hadde noen tunge første sesonger, før det endelig har løsnet de siste to årene under Guardiolas ledelse, hvor de også har vunnet ligaen.

Publisert: 13.08.19 kl. 11:20

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post