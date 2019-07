Scoring etter 100 minutter - svenskene i tårer etter finaledrømmen ble knust

(Nederland - Sverige 0–0, 1–0 etter ekstraomganger) En scoring fra Jackie Groenen etter 100 minutter ødela finaledrømmen til Sverige.

100 minutter tok det før det ble nettsus i VM-semifinalen mellom Nederland og Sverige. Jackie Groenen ladet kanonen på 18 meter, og sendte ballen ned i venstre hjørne. Det ble kampens eneste scoring, og dermed skal Nederland møte USA i VM-finale førstkommende søndag.

– Det er tungt. Det er en jevn kamp, men i dag lykkes vi ikke. Vi gjør det bra i 60 minutter, men så kom de mer inn i kampen. Det kunne fort ha vært vi som gikk videre i dag, forteller Nilla Fischer til svensk TV 4 etter VM-exiten. Flere av svenskene tok til tårene etter at finaledrømmen ble knust.

Etter en litt grå første omgang, tok spillet seg opp i andre omgang. Kun to fantastiske redninger fra begge lands keepere som vippet ballen i stanga og tverrliggeren hindret scoring etter 90 minutter. Dermed ble det målløst etter ordinær tid, og ekstraomganger på Stade de Lyon.

Den første omgangen var mye som forventet. Dette var to lag som sto godt til hverandre, og det kunne vi se gjennom de 45 første minuttene. Den største sjansen kom etter en svensk corner hvor Lina Hurtig fikk avsluttet etter litt klabb og babb i boks. Avslutningen kom med tuppen av skoen, men Nederlands sisteskanse Sari van Veenendaal var raskt nede med en fot, og fikk avverget scoring.

Etter pause, var det ingen Lieke Martens å se for Nederland. Hun ble byttet ut i pause, etter all sannsynlighet med en skade. 26-åringen som er en av de store stjernene for Barcelona fikk imidlertid ikke utrettet det helt store i første omgang sammen med resten av nederlenderne.

DRØMMEN KNUST: Det ble ingen finale for Sverige etter VM-semifinalen mot Nederland som ble avgjort etter 100 minutter. Foto: BENOIT TESSIER / X02011

To i metallet

En spiller som sto frem for Sverige, og som nøytraliserte både Martens og Vivianne Miedema var Sveriges rutinerte midtstopper Nilla Fischer. Hun la før VM opp som fotballspiller, og dette mesterskapet er det siste hun gjør som fotballspiller.

Hun fikk også en gigantisk mulighet til å sende Sverige i føringen etter 56 minutter. Et hjørnespark havnet i beina til midtstopperen som hamret til. Skuddet ble forlenget av fingertuppene til van Vaanendaal og i stolpen.

Ikke mange minutter smalt det i metallet på motsatt side. En corner dalte ned på bakre stolpe hvor Miedema hadde løpt seg fri. Hun fikk til en strålende heading tilbake hvor ballen kom fra, men Hedvig Lindahl fikk akkurat tuppet ballen før den gikk i tverrliggeren. En strålende redning fra Sveriges sisteskanse.

FINALEN GLAPP: Etter hundre minutter satte Nederlands Jackie Groenen inn VM-semifinalens eneste scoring, og dermed glapp finalen for Sverige. Foto: Jonas Ekströmer/TT / TT NYHETSBYRÅN

Snytt for straffe?

Etter 67 minutter ble Hurtig felt inne i Nederlands 16-meter, uten at det kom noen reaksjoner. TV-bildene viste derimot en klar kontakt mellom Desiree van Lunteren og Hurtig. VAR har vært et stort diskusjonstema dette mesterskapet, men i denne situasjonen kom aldri VAR inn i bildet.

Fischer fikk spørsmål etter kamp om de føler seg snytt for et straffespark.

– Det har jeg ikke peiling på, var alt hun hadde å si om situasjonen.

– Hvis man zoomer inn ser man at det er noe kontakt med ballen - og burde vært straffe. Dette viser hvor sårbart VAR er. Det handler om personer som bedømmer situasjoner på ulike måter. Med en annen VAR hadde Sverige fått straffe, forteller tidligere toppdommer Jonas Eriksson til Expressen etter kampen og legger til:

– Man kan ikke kritisere dommeren. Det er umulig å se live og på de første reprisene. Men VAR må jo se det samme som vi ser. Men dommeren holder ikke det høye nivået som en VM-semifinale fortjener.

På overtid av overtiden i siste ekstra omgang ble det dramatikk i Lyon. Den svenske midtbanespilleren Kosovare Asllani fikk en ball i hodet fra kloss hold, og ble liggende nede lenge. Etter hvert kom båremannskap på banen, og etter å ha plassert en nakkekrage rundt nakken til Asllani ble hun applaudert av banen med en skade som ikke så særlig god ut.

HODESMELL: Asllani måtte bli fraktet ut på båre. Foto: JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP