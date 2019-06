REDDET: Ingrid Hjelmseth jubler etter å ha reddet en av straffene mot Australia. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Keeperhelten tok grep før straffesparkkonkurransen

NICE (VG) (Norge-Australia 1–1, 5–2 e. straffespark) Keeperhelten Ingrid Hjelmseth (39) var godt forberedt da VM-dramaet skulle avgjøres på straffespark.

Etter at ekstraomgangene var ferdige, byttet keeperveteranen sko. Hun fant frem skoene med skruknotter for å få bedre feste når straffesparkene skulle reddes.

– Skoene lå klare på benken i tilfelle det skulle bli sleipt eller glatt. Det var bare å ta på seg jernknottene og gjøre seg klar, sier Hjelmseth, som ikke hadde noe problemer å komme seg ned i hjørnet da hun reddet straffen fra Emily Gielnik. Da hadde Sam Kerr allerede skutt utenfor.

Keepertrener Roger Eskeland ga også Hjelmseth noen siste, viktige beskjeder før straffesparkkonkurransen.

– Han fortalte om noen av straffeskyterne som de visste hvilke hjørner de pleier å skyte i. Den straffen jeg reddet tok jeg bare et valg ut ifra tilløpet, og så tar man sats. Sam Kerr skjøt i motsatt av hva hun pleier å gjøre, forteller Hjelmseth.

Den straffen gikk høyt over og til side for mål – og da hadde Norge overtaket.

Etter åttedelsfinaledramaet vanket det ros til Stabæk-keeperen som gir seg på klubb og landslag etter denne sesongen. Før VM har hun også fått hjelp av de gamle landslagskeeperne Frode Grodås og Erik Thorstvedt.

– For å komme langt må man ha en keeper i verdensklasse, og det har vi. Hadde hun måtte tatt flere straffer så hadde hun sikkert gjort det også. Hun er helt rå altså, sier Guro Reiten til VG.

– Veldig imponerende

Selv skryter Hjelmseth av de norske straffeskyterne som ikke tenker konsekvenser men som gjør jobben fra straffemerket – som 21-årige Ingrid Syrstad Engen. Hun meldte seg til tjeneste når straffene skulle tas og avgjorde for Norge.

– Det er veldig imponerende. Jeg tror nesten det er en fordel å være ung og litt urutinert slik at du ikke tenker så mye på konsekvenser. Det er verre om det er gamle som meg som skulle gå frem og tenke at dette er siste mesterskap, det er siste sjanse og siste mulighet. Så tror jeg at disse jentene visste at det kommer flere muligheter hvis det skulle gå gærent. Så vet de at de har 22 andre jenter i ryggen uansett hva som skjedde, sier Hjelmseth og oppsummerer slik:

– Vi har noen ekstremt kalde hjerner som bare tuslet rolig frem og «puttet».

