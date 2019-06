SEIG KAMP: Isabell Herlovsen la nok en gang ned en enorm arbeidsinnsats, men Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Må slutte å lure seg selv

REIMS (VG) (Sør-Korea – Norge 1–2) Norge er i 8-delsfinalen i VM, men de neste fem dagene må brukes ekstremt godt.







Det er litt roligere norske jubelscener etter seieren over Sør-Korea. Neppe tilfeldig.

Dette var ikke så veldig mye å juble for, bortsett fra poengene.

Nå venter en 8-delsfinale i Nice kommende lørdag mot Australia, Italia eller Brasil, men uansett hvem det er som venter må Norge se helt annerledes ut. Hvis ikke går det som for fire år siden, hjem etter den første utslagskampen.

De første 45 minuttene var skremmende svake. Kanskje ble den norske leiren litt overmodig av seieren over uberegnelige, rotete Nigeria, en kamp der det kunne gått galt i begynnelsen, men nigerianerne utnyttet aldri sine muligheter.

Mot Frankrike var Norge tilbake slik norsk fotball har hatt sine største fremganger, med stram defensiv organisering og raske overganger, og det var vellykket, til tross for 1–2-tap.

Mot Sør-Korea var det mest rot, særlig før pause. Norge kan ikke fortsette å lure seg selv, for eksempel ved å tro at Caroline Graham Hansen og Guro Reiten bare kan slippes løs offensivt på kantene, uten at det koster bakover på banen.

LETTELSE: Isabell Herlovsen og de norske spillerne feirer etter 2–0-scoringen tidlig i 2. omgang. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Fra nå av bør Norge tilbake til å gjøre dette på gammeldags norsk, eller svensk vis.

Både mot Nigeria og Sør-Korea har Martin Sjögren brukt Caroline Graham Hansen – og Guro Reiten – som en del av en midtbanefirer, og faresignalene var der allerede mot Nigeria på samme bane:

Midtbanen henger ikke sammen, avstandene er for store og det blir et lite mareritt for Vilde Bøe Risa og Ingrid Syrstad Engen sentralt på midten. Norge får aldri helt utnyttet hvor gode de to er. Det hjelper heller ikke at Kristine Minde ikke er plasseringskomfortabel på venstrebacken, og uten sørkoreanske tøffelavslutninger kunne dette gått veldig galt.

Norge har problemer mot så teknisk gode motstandere. Chelseas Ji Soyun dominerte stort for et sørkoreansk lag som var overlegne med ballen i beina. Da er Norge nødt til å være overlegne på det Norge er best på: Organiseringen. Uten den fikk førsteomgangen litt løkkefotball-preg, og da er det gjerne de som har best teknikk som vinner.

Martin Sjögren tok grep ved pause, i overkant sent, men Karina Sæviks inntreden gjorde i hvert fall at det ble litt bedre kontroll, selv om Sør-Korea, så godt som ute av VM før kampen, fremdeles skapte store sjanser. Norge var heldige som holdt unna i sluttminuttene.

Men det ble tross alt tre poeng, takket være to straffer. Maria Thorisdottir er tidligere håndballspiller, hun spilte sikkert litt på streken også, og der inne er man gjerne gode til å gjøre litt ekstra ut av det når det kommer noen armer rundt kroppen. Det var Heidi Løke-takter over håndball-landslagssjefens datter da hun gikk over ende i straffefeltet.

Dommeren dømte, VAR kunne vanskelig overprøve avgjørelsen som sikkert kan forsvares, og Caroline Graham Hansen plasserte Norge foran. Straffe nummer to var det ikke mulig å diskutere. Nå er det bare å håpe at Caroline Graham Hansen er klar igjen til 8-delsfinalen.

STERKERE SAMMEN: Caroline Graham Hansen ble båret av lagvenninnene etter 2–1-seieren over Sør-Korea. Hun uttalte etter kampen at hun håpet å være klar til åttedelsfinalen. Foto: Bjørn Steinar Delebekk / VG

For det er nå VM virkelig begynner. Det er nå det blir brutalt. Det er nå en feilpasning kan ødelegge alt. Det er det som er sjarmen, men også smerten, med VM, som for fire år siden.

Norge var klart best i en time i 8-delsfinalen mot England på Landsdowne Road i Ottawa (da Graham Hansen var ute med skade). Solveig Gulbrandsen nikket Even Pelleruds lag i ledelsen, Norge var nesten på flyet til Vancouver for å møte Canada, men så utlignet Steph Houghton, før Lucy Bronze fikk drømmetreffet som gjorde at laget dagen etter satt på et fly hjem isteden.

I REIMS: Trond Johannessen.

Det er mange i den norske troppen som husker dette nederlaget, åtte av dem som var på banen den gangen er i troppen nå.

22. juni 2015: Norske spillere sitter knust på kunstgresset i Ottawa.

22. juni 2019: Norske spillere får en ny 8-delsfinalemulighet på Allianz Riviera i Nice.

Tid for revansj.

Det er 12 år siden Norge vant en utslagskamp i VM. 19 år gamle Isabell Herlovsen ble matchvinner da Norge slo Kina 1–0 i kvartfinalen i 2007.

Publisert: 17.06.19 kl. 23:18 Oppdatert: 17.06.19 kl. 23:31