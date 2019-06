TRIST OG LEIT: Isabell Herlovsen (t.v.) synes det er tragisk at den australske fotballstjernen Sam Kerr (t.h.) rammes av nettrollene. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Reagerer på homohets av Australia-stjernen Sam Kerr

NICE (VG) Norske landslagsspillere føler med og beklager at Australias superstjerne Sam Kerr (25) ble hetset for sin legning etter VM-kampen mot Brasil.

Det australske vinnermålet kom etter en omdiskutert situasjon hvor Kerr var i offside, men dommeren vurderte det som at hun ikke var involvert i spillet og godkjente målet som egentlig var en langpasning ment for henne.

Da kom nettrollene på banen.

– Forresten, lesberæva di var i offside, skrev en Twitter-bruker. Det fikk Sam Kerr til å reagere voldsomt. Hun følte seg nødt til å forsvare sin legning etter hetsen.

– Til de som blir opprørt av at det ikke er noen som «hater» oss, meldte hun på sin Twitter-konto.

Twitter Sports Australia registrerte hetsen, slettet meldingen og kom med en beklagelse til Sam Kerr, skriver The West Australian.

De norske landslagsspillerne som står ansikt til ansikt med Kerr her i Nice på lørdag kveld, reagerer på hetsen.

– Nei, huff, dette er ikke bra. Hva skal jeg si? Det er helt tragisk at folk gidder å skrive sånt. Jeg håper Kerr er en sterk person som rister det av seg. Jeg tipper det er folk som ikke følger spesielt med på fotball og slenger bare ut kommentarer. Sånn er det blitt, dessverre, sier Isabell Herlovsen til VG.

Selv har hun aldri opplevd slik hets.

- Jeg er ikke så veldig populær blant noen av supporterne til andre lag i Toppserien. Det har ikke blitt slengt så mye dritt, men mer gjort forsøk på å psyke meg ut. Jeg har aldri fått veldig stygge ting servert, sier «Isa» og mener «klimaet» hjemme nok er litt annerledes.

FEIRET MED SAMBOEREN: Etter å ha satt inn 2–0-målet på straffe i gruppespillskampen mot Sør-Korea - som endte 2–1 - løp Isabell Herlovsen bort og kysset samboer Christine Porsmyr Olsen. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

– Jeg prøver å ikke lese kommentarene som dukker opp etter saker på nettet, men jeg har jo registrert at det fortsatt er fordommer både mot kvinnefotball og hvordan vi ser ut. Vi har kommet et godt stykke på vei, men fortsatt har vi en vei å gå, dessverre, konstaterer Elise Thorsnes.

Hun tror gode spillere som Kerr opplever hets oftere nettopp fordi de er store stjerner.

– Trist

– Det er trist for Sam Kerr at hun må bruke energi på slike ting når hun skal prestere i et VM. Det er en spiller som burde hylles for sine gode prestasjoner.

Ingrid Syrstad Engen innrømmer at det «kokte godt» på hennes konto på sosiale medier etter at hun forårsaket straffen som felte Norge mot Frankrike. Det var mange som la igjen kommentarer og mange utlendinger som «takket for straffen».

– Jeg prøver å ikke lese kommentarer nettopp for å unngå hets og for ikke bli forbannet og svare. Jeg har ikke opplevd det så ille som Sam Kerr. Det forundrer meg ikke, sånn er det jo også på andre områder hvor nettrollene herjer. Man må bare prøve å ikke bry seg om de, sier Syrstad Engen.

Publisert: 21.06.19 kl. 07:39