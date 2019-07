BRONSE-JUBEL: Sverige vant bronsefinalen 2–1 over England og kunne derfor juble for 3. plass og bronsemedalje i VM 2019. Foto: JEAN-PAUL PELISSIER / REUTERS

Sverige slo England og vant bronse i høydramatisk kamp

(England - Sverige 1–2) Sverige ledet med to mål etter 22 minutter, så reduserte England. Ikke lenge etter trodde Ellen White hun hadde utliknet, men så kom VAR på banen. Dermed kunne Sverige juble for VM-bronse

Oppdatert nå nettopp







En høydramatisk første omgang avgjorde kampen for Sverige etter scoringer fra Kosovare Asllani og Sofia Jakobsson. Fran Kirby satte inn Englands redusering før Ellen White trodde hun satte inn 2–2 for England. Men bildene viste at hun tok med seg ballen med hånda, og dette fanger VAR opp. Dermed endte kampen 2–1 til Sverige som kunne juble for bronsemedalje i VM. Og tårene var tilstede i begge leirer etter finalen. Svenske Caroline Seger var så sliten etter kampslutt at hun ble sittende på kne med gledestårer mens resten av lagvenninne sto rundt og jublet. Etter hvert fikk Sverige-kapteinen stablet seg på beina, og ble kastet til værs av resten av laget.

– Det kan ikke bli bedre. Fy faen så deilig! Jeg forstår ikke hvordan de klarer å danse å synge etter denne kampen her, sier Englands kaptein Seger før lagvenninnene hennes avbryter intervjuet og omfavner deres kaptein.

– Wow. For noen jenter. Det er den rareste kampen jeg har vært med på. Dette var fantastisk, sier en rørt Peter Gerhardsson.

Både Englands manager Phil Neville og storscorer Ellen White var stolt over innsatsen England la ned i mesterskapet og bronsefinalen som endte med tap for Sverige.

– De to målene ga oss liv, og jeg tror ikke vi har spilt bedre enn etter de scoringene. Vi ga alt, og vi må sørge for at vi er bedre neste gang, forteller Englands manager Phil Neville etter kampslutt.

– Det finnes ikke en person som ikke ga alt. Vi ga alt vi kunne for denne bronsen, og det gjør meg stolt. Jeg blir stolt av å være engelsk når jeg ser oss i dag, forteller Englands

SLITEN KAPTEIN: Hele Sveriges lag hyllet deres kaptein Caroline Seger etter kampslutt i hennes landskamp nummer 200. Foto: VALERY HACHE / AFP

Tabbe og VAR-dramatikk

Bronsefinalen mellom England og Sverige bød på en forrykende første omgang. Kun etter elleve minutters spill satte ballen i mål for første gang, og da etter en kjempetabbe fra Englands venstreback Alex Greenwood. Hun klarerte en ball rett i beina på Kosovare Asllani som hamret ballen via hånda på Englands keeper Carly Telford og i mål.

Og elleve minutter senere fikk svenskene ny grunn til å juble. Sofia Jakobsson kombinerte fint med Stina Blackstenius på venstresiden, og førstnevnte fikk ballen igjen inne i Englands 16-meter. Hun førte så ballen innover i banen og skrudde elegant ballen i lengste hjørne til en 2–0-ledelse til Sverige.

England hang virkelig ikke med de første 25 minuttene i Nice, men etter Jakobssons scoring våknet de til live. Etter 31 minutter satte lagkamerat med Maren Mjelde og Maria Thorisdottir i Chelsea turboen opp. Hun skjærte innover i banen fra høyresiden, og plasserte ballen nydelig via stolpen og i mål. Dermed sto det 1–2, og noen minutter senere så Englands storscorer Ellen White ut til å utlikne for England.

White var sterk i boks, fikk vendt opp og plasserte ballen i mål. Englands trener Phil Neville spratt opp og jublet sammen med resten av England, men så kom VAR inn og sjekket scoringen. Bildene viste at ballen var via hånda på Ellen White før hun avsluttet, og dermed ble scoringen annullert. Flere scoringer ble det ikke i bronsefinalens første omgang, og dermed gikk svenskene til pause med en 2–1-ledelse.

England-press

Utover i den andre omgange ble det gjort flere bytter på begge lag, og Sverige la om til fem mann bak. Dermed presset England på for en utlikning, men svenskene nektet England å skape de alt for store mulighetene. England satte inn Jodie Taylor, Karen Carney og Rachel Daly i jakt på en utlikning.

Helt på tampen av kampen fikk de en gedigen mulighet da Lucy Bronze fikk klemme til fra 16 meter. Hun fikk et virkelig godt treff forbi den svenske keeperen Hedvig Lindahl, men på streken sto Nilla Fischer og fikk stanget ballen unna. Flere scoringer ble det imidlertid ikke, og dermed kunne Sverige storme banen i jubel for bronsemedalje i VM.

Publisert: 06.07.19 kl. 18:55 Oppdatert: 06.07.19 kl. 19:10