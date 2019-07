LEI: Paul Pogbas tid i Manchester United kan gå mot slutten. Foto: Martin Rickett / TT NYHETSBYRÅN

Pogbas agent: – Vi er i en prosess for å dra videre

Ole Gunnar Solskjær ser ut til å miste sin største stjerne denne sommeren.

– Alle i klubben, inkludert manageren og eierne, kjenner til Pauls ønske om å dra videre. Vi er i en prosess for å gjøre det nå, forklarer Raiola til The Times.

I et intervju med The Times hevder Mino Raiola, Paul Pogbas mektige agent, at franskmannen er fast bestemt på en overgang vekk fra Manchester United denne sommeren.

Ifølge avisen er Real Madrid Pogbas førstevalg for ny klubb, også hans tidligere klubb Juventus skal være interesserte.

Pogba er inne i sin andre periode i Manchester United. Han ble hentet tilbake til klubben fra Juventus i 2016 for rundt 90 millioner pund, noe som var en overgangsrekord den sommeren.

Men prestasjonene har vært varierende. Etter Ole Gunnar Solskjær sitt inntog var han strålende en periode i vinter, men på tampen av sesongen leverte han mer skuffende prestasjoner.

Solskjær tar med seg Manchester United-troppen til Australia om to dager, der starter forberedelsene til den nye sesongen. Men Paul Pogba har vært i New York, og Raiola har ikke forsikret klubben om at deres tidenes dyreste spiller blir med på sommerturneen.

– Jeg kan ikke si det klart. Jeg lever dag for dag, sier Raiola, som for øvrig er ilagt en suspensjon fra å operere på overgangsmarkedet denne sommeren.

The Times spekulerer videre i at Raiolas uttalelser ikke kommer til å falle Solskjær lett for hjertet, ettersom nordmannen skal ha planlagt å forfremme Pogba til visekaptein i et forsøk på å beholde ham i klubben.

Pogba selv har imidlertid gjort lite for å kjølne spekulasjonene rundt sin egen fremtid i klubben.

– Etter denne sesongen og med alt som skjedde, med min beste sesong hittil … Jeg tror det kan være en god tid for meg med en utfordring et annet sted. Det er noe jeg vurderer, en ny utfordring et annet sted, sa Pogba i midten av juni.

Publisert: 05.07.19 kl. 18:12 Oppdatert: 05.07.19 kl. 18:31