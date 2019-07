Brann mistet seieren fire minutter på overtid

(Brann-Shamrock Rovers 2–2) Brann mistet seieren fire minutter på overtid da Roberto Lopes headet inn den meget viktige utlingningen. Uavgjortresultatet gir Brann et vanskelig utgangspunkt før returkampen.

For scoringen var en real nedtur for Brann som nå drar til bortekamp i Dublin med to bortemål mot seg. Det betyr at det er seier eller en målrik uavgjortkamp som kreves for at Brann skal gå videre.

Kampuret viste 93.55 da Roberto Lopes headet nydelig inn 2–2. Brann hadde ingen på bakre stolpe og keeper Opdal klarte ikke å avverge det ekstemt viktige målet, som nå gir Brann et tøft utgangspunkt før returen i Dublin neste uke.

Nåløyet er trangt for å komme inn i Europa League med fire kvalifiseringsrunder. Men Sarpsborg klarte det i fjor, samtidig som Brann dengang snublet.

Og selv om Brann så ut til å være på vei mot seier mot slutten av kampen var hjemmelaget også heldige underveis i den første kampen i første kvalifiseringsrunde til Europa League.

Brann-nedturen kom dagen etter at Rosenborg fikk en god åpning på sin vei i kvalfisieringsspillet til Champions League:

Det var først Taijo Tenistes stjernetreff etter tolv minutter som satte fyr i kampen på Brann Stadion. Teniste klemte til fra over 20 meter og klinket ballen i nettmaskene lavt til venstre for Mannus i Shamrock-målet.

Men det skulle komme mer. For da Brann virket til å ha fått stadig mer kontroll på kampen og bortelaget hadde vært tannløse på dødballer, slo de likevel tilbake på frispark. Lopes stupte frem på det lange innlegget i feltet. Men det var Branns Amer Ordagic som sendte ballen i eget mål via låret. Dermed var lagene like langt etter ny «Brann-scoring».

Men Brann svarte på direkten. Denne gang var Lopes sentral i feil ende av banen da han felte Veton Berisha innenfor 16-meterstreken. Berisha tok selv straffen og satte den utagbart i nettmaskene bak keeper.

Men hjemmelaget viste store svakhetstegn da de flere ganger skapte store rom bakover for Shamrock i 2. omgang. Flere ganger var bortelaget meget farlig frempå etter at timen var spilt og da så det virkelig stygt ut for Branns defensive spill.

61. minutt: Supertakling av Acosta hindet Finn i å få avsluttet på mål i siste øyeblikk. Ballen gikk i en bue over mål

63. minutt: Teniste klarte å avverge i siste øyeblikk da Lopes var alene gjennom med en mesterlig takling.

65 minutt: En fantasitsk redning av Opdal reddet Brann da forsvaret sov og ropte på offside. Green fikk en kjempemulighet foran mål, men alene med keeper klarte han ikke å overliste Opdal.

Deretter klarte til slutt Shamrock å sette inn utligningen da det virket som Brann styrte kampen mot seier.

