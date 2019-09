NAPOLI-HELT: Dries Mertens jubler etter straffescoring på en trist kveld for Mohamed Salah og Liverpool. Foto: ALBERTO PIZZOLI / AFP

Napoli senket Liverpool igjen etter kjempetabbe fra van Dijk

(Napoli-Liverpool 2–0) Akkurat som i forrige sesong røk Liverpool for Napoli. Dries Mertens sendte Napoli til himmels med sin straffescoring ni minutter før slutt. Fernando Llorente økte etter en kjempetabbe fra Virgil van Dijk.

Mens Erling Braut Haaland øste inn mål i Salzburgs målfest mot Gent satt målene mye lengre inne mellom de to gruppefavorittene i Napoli.

Men da Liverpool-back Andrew Robertson felte Jose Callejon kom den ultimate sjansen. Den belgiske Napoli-helten Mertens har scoret i seks hjemmekamper på rad og misset ikke i kveld heller.

Publikumsfavoritten skjøt lavt i Liverpool-keeper Adriáns høyre hjørne. Den spanske keeperen fikk nesten hånden på ballen. Men det var ikke nok. Mertens scoret sitt mål nummer 113 for Napoli. Nå er han bare to bak tidenes helt i klubben, Diego Maradona.

På overtid misset «verdens beste midtstopper» van Dijk stort. Innbytter Fernando Llorante, som tapte Champions League-finalen med Tottenham i vår, sa takk for sist og avgjorde kampen via hånden til keeperen.

Liverpool kan takke keeperens høyrearm for at det ikke ble et større tap. Adriáns feberredning på skuddet fra Mertens tidligere i 2. omgang var enorm.

Flygende hadde Mertens full kontroll på avslutningen på bakre stolpe. Men Liverpools reserveløsning klarte å få armen helt oppunder tverrliggeren.

Forrige sesong fikk spanjolen ingen Premier League-kamper for West Ham og gikk kontraktsløs og gratis til Liverpool 5. august. Men da det soleklare førstevalget – Alisson Becker – ble skadet i seriestarten var det klart for Adrián.

Mohamed Salah hadde sjansen i 2. omgang, men også Napoli-keeperen Alex Meret hadde kvelden for de store redninger.

Ingen stor kveld for Premier League-klubbene. Chelsea tapte 1–0 for Valencia.

1. omgangen i Napoli var intens og skiftende. Både Napoli og Liverpool skapte sjanser. De to største hadde hjemmelagets Fabián Ruiz. Men Liverpools nye keeper, Adrian, reddet begge før Napoli gikk i offside.

Både Sadio Mané og Roberto Firmino kom til gode muligheter for Liverpool, men her reddet Napolis Alex Meret den første, mens Firmino headet noen centimeter på utsiden av stolpen.

Men det vil seg ikke for Liverpool på San Paulo i Napoli. I fjor var det Lorenzo Insigne som ordnet 1–0-seier med en sen scoring. Likevel ble de slått ut. Carlo Ancelottis lag fikk en stor revansje i kveld.

Liverpool tapte faktisk alle tre bortekamper i gruppespillet, men gikk likevel videre på grunn av fantastiske hjemmekamper.

2. oktober kommer Braut Haaland og Salzburg på besøk til Anfield.

