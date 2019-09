TIL AZ: Håkon Evjen kunne denne uken posere i drakten til sin nye klubb. Foto: Ed van de Pol/AZ Alkmaar

Evjens agent: Sa nei til Manchester City

Manchester City skal ha jobbet for å hente Håkon Evjen (19) fra Bodø/Glimt, men nordlendingen gikk i stedet til nederlandske AZ Alkmaar for en rekordsum.

Nå nettopp







– Det er utrolig artig at det har vært interesse fra City. For meg hadde det vært artig, men jeg tror det rette steget var å dra til Nederland og AZ. Jeg er veldig fornøyd med valget, selv om det selvfølgelig var fristende med en av verdens største klubber, sier Evjen til VG.

Bodø/Glimt-kometen var onsdag på vei hjem til Bodø etter å ha signert en 4,5-årskontrakt med AZ Alkmaar døgnet i forveien. I Nederland var Evjen sammen med foreldrene sine og agent Morten Wivestad, som over flere år har samarbeidet med Mike Kjølø.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

les også Håkon Evjen solgt til AZ Alkmaar for rekordsum

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

Wivestad ble i sommer observert på Marienlyst med to representanter fra Manchester City. Han forteller nå at det skal ha vært et reelt ønske fra storklubbens side om å kjøpe Evjen, men at de selv sa nei til City før engelskmennene la inn et formelt bud.

– Det har vært stor interesse for Håkon fra ulike nivåer, og vi har hele tiden vært på let etter den riktige klubben og det riktige tidspunktet. City ville ha ham, men han ville ikke gått inn på A-laget deres nå. Vi opplevde at vi ikke ville hatt kontroll på hvor han skulle gått på utlån, og blant annet derfor mener vi at AZ er et mye tryggere og et mer riktig valg, sier Wivestad til VG.

STOLT GJENG: Håkon Evjen står her med pappa Andreas og mamma Signe. Foto: Ed van de Pol/AZ Alkmaar

– AZ var perfekt

– Hvor konkret var interessen fra City?

– De hadde en klar ambisjon om at han skulle bli City-spiller. De mente at han hadde potensial til det, men det ville ikke blitt på A-laget nå. Derfor valgte vi AZ.

– Hvordan er det egentlig mulig å si nei til en klubb som City?

– Vi må tenke kortsiktig og langsiktig samtidig. AZ og den nederlandske ligaen er et perfekt nivå for Håkon nå. Presterer han der vil han få muligheten til å spille i større ligaer etter hvert. Håkon har beina på jorden og tenker utvikling. Både vi, han og familien har hatt et veldig godt samarbeid og vært enige om veien videre, sier Wivestad.

U21-LANDSLAGSSPILLER: Evjen er her i aksjon mot Kroatia på Marienlyst tidligere i måneden. Foto: Terje Pedersen/Scanpix

Fornøyd Evjen

VG kjenner til at Bodø/Glimt er garantert 25 millioner kroner, noe som er klubbrekord, men at summen kan stige ytterligere. Gultrøyene er også sikret minst 10 prosent ved et eventuelt videresalg. Ballkunstneren forteller at han er glad for hvordan forhandlingene gikk, og at han er fornøyd med den personlige avtalen.

– Jeg føler at alt har vært veldig bra. Det er viktig å ha et godt samarbeid når vi skal gjøre en overgang. AZ strakte seg også langt for å få meg ned dit, så det kjennes utrolig bra, sier Evjen.

les også Ny stjerne solgt – Glimt håver inn totalt 40 mill.

I løpet av et halvt år har narvikingen fått gjennombruddet sitt i Eliteserien med 10 mål på 20 kamper, noe som har bidratt til å etablere Bodø/Glimt i gullkampen. Parallelt har Evjen vært nødt til å håndtere mange spørsmål fra omgivelsene om sin egen fremtid.

– Dette året har vært gøy, samtidig har det vært litt stressende. Man skal jo prestere hele tiden, og folk får en viss forventning til deg når du først har gjort det bra. Det var veldig deilig å bli ferdig med denne prosessen.

– Hvordan har du klart å prestere helg etter helg?

– Det er hardt arbeid som gjelder. Jeg har forsøkt å utvikle meg hele tiden. Jeg har hatt fokus på de rette tingene. Det har vært å ta kamp for kamp og trening for trening, sier U21-landslagsspilleren.

Han er tilbake på torsdagens Glimt-trening. Før han starter i AZ Alkmaar 1. januar skal teknikeren prøve å vinne ligaen med Kjetil Knutsens lag. Med ni runder igjen ligger gultrøyene på 2. plass – tre poeng bak Molde.

Publisert: 19.09.19 kl. 07:17







Eliteserien Sesong 2019 Pos Lag S V U T M +/- P 1 Molde 21 14 4 3 50 – 21 29 46 2 Bodø/Glimt 21 13 4 4 49 – 33 16 43 3 Odd 21 11 5 5 31 – 25 6 38 4 Rosenborg 21 10 6 5 34 – 26 8 36 5 Brann 21 9 5 7 28 – 23 5 32 6 Kristiansund 21 9 5 7 27 – 22 5 32 7 Viking 21 8 6 7 33 – 32 1 30 8 Vålerenga 21 7 6 8 34 – 31 3 27 9 FK Haugesund 21 6 8 7 29 – 25 4 26 10 Lillestrøm 21 7 4 10 27 – 35 -8 25 11 Stabæk 21 6 6 9 25 – 30 -5 24 12 Tromsø 21 6 4 11 25 – 43 -18 22 13 Mjøndalen 21 4 9 8 27 – 37 -10 21 14 Sarpsborg 08 21 3 10 8 23 – 29 -6 19 15 Ranheim 21 5 4 12 23 – 37 -14 19 16 Strømsgodset 21 5 4 12 23 – 39 -16 19 Plassering Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk Se mer statistikk for Eliteserien på VG Live.

Mer om