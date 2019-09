KJENNER PRESSET FRA OMGIVELSENE: Lars Arne Nilsen er inne i en tøff periode som Brann-trener. Her avbildet på Stadion i Bergen. Foto: Paul S. Amundsen/VG

Nilsen usikker på Brann-jobben: - Vet aldri hva som skjer

Lars Arne Nilsen har tatt Brann fra bunnen av Obos-ligaen til toppen av Eliteserien, men nå merker 55-åringen trøkket fra omgivelsene.

Nå nettopp







– Jeg tror alle som er i og rundt klubben opplever situasjonen som ekstremt utfordrende. Vi skal være et topplag. Trøkket i Bergen kommer når vi ikke leverer. Det må vi forstå og det må vi akseptere. Vi må tåle forventningene. Jeg skal ikke syte og klage. Vi er nødt til å bli bedre, sier Nilsen til VG.

Brann-sjefens erkjennelse kommer et drøyt døgn før det tradisjonsrike oppgjøret mot Rosenborg på Lerkendal. Etter å ha løftet rødtrøyene fra nærmest sportslig ruin i Obos-ligaen i 2015, er Nilsen inne i sin vanskeligste periode som klubbens trener. En foreløpig 6. plass i Eliteserien, tidlig exit fra NM og tapt Europa League-kvalifisering gjør at Nilsen føler jobben hans er utsatt.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

– Du vet aldri hva som skjer. Det er paradokset i fotball: Du lærer gruppen din veldig godt å kjenne i motgang. Jeg vil ordne opp i dette, men jeg vet ikke om jeg får muligheten til det. Hvis jeg får sjansen, er det sjelden jeg har vært så motivert for å starte en ny sesong som nå, forteller 55-åringen.

VIL LEDE BRANN VIDERE: Lars Arne Nilsen vil jobbe hardt for at Håkon Opdal og de øvrige Brann-spillerne skal fungere enda bedre i fremtiden. Foto: Marit Hommedal/NTB scanpix

– Jeg er enig med folk

Sotraværingen snakker med innlevelse. Han forteller at han skjønner at Brann-publikumet er skuffet. Det er han selv også. Etter VGs første spørsmål går det nærmere fem minutter før Nilsen er ferdig med å beskrive hvordan han har opplevd sesongen.

Han mener årsaken til at klubben ikke har prestert som forventet er sammensatt.

– Jeg er ikke fornøyd med at vi ikke har greid å sette et vinnerlag, at vi ikke har fått relasjonene til å sitte som håpet og at spillet ikke har vært bedre. Det er mange ting som har ballet på seg. Vi har hatt mange skader, samtidig som vi har fått inn mange nye spillere. Det er gode fotballspillere som har kommet inn, men vi har ikke fått det til å flyte, sier Nilsen, som i fjor forlenget kontrakten med Brann til 2022.

Han forsøker å skjerme seg fra mye av omtalen i mediene for å holde fokus på det som kan gjøre laget bedre. Nilsen forstår likevel frustrasjonen til mange av innbyggerne i Bergen.

– Jeg er helt enig med folk i at vi ikke har prestert som forventet. Av og til er fotball slik, at mange problemer kommer samtidig, men jeg syns spillergruppen står samlet. Vi vet hvilke utfordringer vi har - og vi jobber hardt for å løse dem.

STERKE FØLELSER: Nilsen diskuterer her prestasjonen i 0–0-kampen mot Haugesund på Brann Stadion med en supporter. Foto: Marit Hommedal/NTB scanpix

Historien

Lederen for supporterklubben Bataljonen, Roger Lillebøe Hansen, har omtalt perioden som «den største nedturen Nilsen har opplevd». Overfor lokalavisen BT uttrykte Brann-styreleder Eivind Lunde fredag at han forsto fansens misnøye, men at treneren fortsatt har tillit.

Ser man på resultatene før og etter Nilsens inntreden som trener for Bergens fotballstolthet, forteller de en mer nyansert historie.

De fem sesongene før han overtok kulminerte i nedrykk og nesten konkurs.

2010: 13. plass i Eliteserien.

2011: 4. plass i Eliteserien.

2012: 6. plass i Eliteserien.

2013: 8. plass i Eliteserien.

2014: Nedrykk til Obos-ligaen.

I løpet av de fem årene med Nilsen som trener har Brann reetablert seg som en toppklubb i Norge - med «rekordoverskudd».

2015: Opprykk fra Obos-ligaen.

2016: 2. plass i Eliteserien.

2017: 5. plass i Eliteserien.

2018: 3. plass i Eliteserien.

2019: Foreløpig 6. plass i Eliteserien.

les også Supporterleder om Brann-treneren: – Han har aldri vært i en dårligere periode

– Har lært mye

Med åtte kamper igjen er Brann åtte poeng bak Odd på 3. plass. Nilsen har ikke gitt opp å ta medalje, men erkjenner at det blir vanskelig.

– Vi er skuffet over at vi ikke er nærmere toppen. Det har gått én vei de siste årene. Nå har vi fått en korreksjon. Det høres jo ut som vi er nede i Obos-ligaen igjen, men vi kjemper fremdeles om medalje i Eliteserien. Vi har tatt et steg tilbake, men vi har lært mye. Vi har ideer om hva vi skal gjøre, men det tar tid å rydde opp i ting, sier Nilsen.

– Hva vil du gjøre annerledes?

– Jeg har veldig klart for meg hva vi må gjøre. Jeg vil ikke ta evalueringen nå, men vi skal tilbake til det vi var gode på i fjor. Jeg håper folk skjønner at vi jobber med litt tøffe forutsetninger akkurat nå, og det vil vi gjøre ut sesongen, men at vi vil kjempe for livet.

– Ekstremt motivert

– Hvordan opplever du denne situasjonen personlig?

– Du har jo lyst til å få det til, sant. Brann er en klubb jeg har fulgt hele livet. Det blir mer jobbing og mindre soving. Det er tøffe tider, men jeg går på jobb hver dag for at vi skal bli bedre. Vi har ekstremt lyst til å avslutte sesongen på en god måte og komme i gang med den neste. Jeg har ikke lyst på pause engang. Etter at denne sesongen er ferdig, har jeg bare lyst til å gå i gang med den neste. Jeg er ekstremt motivert for å rette opp dette her, sier Nilsen.

Brann-sjefen har reist til Trondheim med et skadeskutt lag. Av de etablerte midtbanespillerne, kan det hende at Kristoffer Barmen er den eneste som blir tilgjengelig. Det bidrar til at opptil seks juniorer vil være med i troppen.

– Vi reiser til Lerkendal med en fin gjeng, og vi reiser opp dit for å slå Rosenborg. Det er spennende – men situasjonen er utfordrende nå, sier Nilsen.

Fredrik Haugen (kne), Petter Strand (kne) og Amer Ordagic (kne) er alle ute med skade, mens Ruben Yttergård Jenssen og Daouda Bamba soner karantene. I tillegg er kaptein Vito Wormgoor usikker på grunn av problemer med ankel og lyske.

PS: Matchen utgjør TV Norges «superlørdag» og har avspark klokken 20.00.

Publisert: 28.09.19 kl. 18:42







Eliteserien S V U T M P 1 Molde 22 15 4 3 52 – 22 30 49 2 Bodø/Glimt 22 13 5 4 50 – 34 16 44 3 Odd 22 12 5 5 34 – 25 9 41 4 Rosenborg 22 11 6 5 36 – 27 9 39 5 Viking 22 9 6 7 37 – 32 5 33 6 Kristiansund 22 9 6 7 28 – 23 5 33 7 Brann 22 9 6 7 28 – 23 5 33 8 FK Haugesund 22 6 9 7 29 – 25 4 27 9 Vålerenga 22 7 6 9 34 – 35 -1 27 10 Lillestrøm 22 7 5 10 28 – 36 -8 26 11 Stabæk 22 6 6 10 26 – 32 -6 24 12 Strømsgodset 22 6 4 12 24 – 39 -15 22 13 Tromsø 22 6 4 12 25 – 44 -19 22 14 Mjøndalen 22 4 9 9 28 – 39 -11 21 15 Ranheim 22 5 5 12 24 – 38 -14 20 16 Sarpsborg 08 22 3 10 9 23 – 32 -9 19 Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Mer om