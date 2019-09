LITE TILLIT: Nemanja Matic (t.h.) har kun startet én kamp for Manchester United denne sesongen. Ole Gunnar Solskjær (t.v.) ser ut til å foretrekke Paul Pogba og Scott McTominay på midtbanen. Foto: Matt Dunham / AP

United-stjernen forklarer seg etter Solskjær-stikk: – Ikke fornøyd

MANCHESTER (VG) Manchester United-veteranen Nemanja Matic (31) skapte overskrifter med uttalelser om Ole Gunnar Solskjær (46) under landslagspausen. Denne helgen var han tilbake i startoppstillingen.

Den serbiske midtbanespilleren var frustrert da han forlot Manchester og sluttet seg til det serbiske landslaget for to uker siden, etter kun å ha spilt 22 minutter for klubblaget i løpet av sesongens fire første kamper.

I møte med pressen i hjemlandet sendte han et tydelig stikk i retning sin norske manager ved å uttale at «treneren må velge det laget som vil kjempe for ligagull, og om vi ikke vinner så ligger alt ansvaret på ham».

Lørdag var klubbfotballen tilbake, og denne gangen fikk Matic plass i Solskjærs startoppstilling, ettersom stjernen Paul Pogba var ute med skade. Manageren forklarte valget med at han ønsket seg mer «erfaring» i midtbanen, der Matic spilte sammen med 22 år gamle Scott McTominay.

Disse har spilt mest og minst: Solskjærs favoritter: Aaron Wan-Bissaka – 450 minutter David de Gea – 450 min. Harry Maguire – 450 min. Victor Lindelöf – 450 min. Marcus Rashford – 445 min. Solskjærs fryseboks: Axel Tuanzebe 1 min. Tahith Chong 20 min. Fred 23 min. Mason Greenwood 47 min. Nemanja Matic 89 min.

Etter 1–0-seieren over Leicester stilte Matic opp i pressesonen på Old Trafford, der han blant annet forklarte seg etter Solskjær-uttalelsen som har skapt blest den siste tiden.

– Jeg har selvfølgelig lyst til å spille. Jeg gir alltid mitt beste for laget. Manageren er mannen som tar ut laget, og når jeg er på benken, er jeg ikke fornøyd. men jeg gjør mitt beste for å endre meningen hans og overbevise ham om å sette meg på banen, sier den høyreiste Manchester United-spilleren, som risikerer å miste plassen sin igjen raskt ettersom Pogba forventes å være tilbake til bortekampen mot West Ham neste helg.

Matic prøver likevel så godt han kan å trekke frem argumentene for at han burde beholde plassen sin:

– Som dere så, spilte jeg i dag, og vi vant kampen. Jeg er glad. Så får vi se i fremtiden hva manageren bestemmer. Jeg er klar. Jeg har spilt på et høyt nivå de siste ti årene og har prøvd så godt jeg kan å hjelpe laget. Jeg mener at jeg er en lagspiller, og jeg tror at jeg kan hjelpe mye.

– Men du er kanskje ikke typen som banker på døren til Solskjærs kontor for å be om å spille?

– Nei, det har jeg aldri gjort. Jeg viser kvaliteten min på banen på trening og i kamper. Det er ikke min måte å kjempe om plassen på, sier Matic.

Uttalelsene hans om at «alt ansvaret ligger på Solskjær» ble lagt frem for den norske sjefen i forkant av helgens kamp mot Leicester. Da svarte kristiansunderen slik:

– Det er alltid press når du er her, men jeg har troen på det vi gjør. Vi har en plan. Og prestasjonene har ikke gitt meg noen grunn til å endre retning.

Matic var en av José Mourinhos store favoritter og trofaste displer, men har ikke vært like sentral under Solskjærs ledelse, ettersom nordmannen har satset på yngre, mer bevegelige spillere. Med en kontrakt som utløper ved sesongslutt – United har en opsjon om å forlenge den med ett år til – kan 31-åringen være på vei ut av portene på Old Trafford.

I den forbindelse hevder The Sun at Juventus, som har en forkjærlighet for å lokke til seg kontraktsløse spillere, skal være interessert i å hente Matic neste sommer.

