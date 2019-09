HYLLET AV LAGKAMERATENE: Målscorer Mikel Oyarzabal (t.v.) takker Martin Ødegaard etter den fantastiske assisten på 1–0-målet mot Alavés. Foto: Alvaro Barrientos / AP

Ødegaard hylles som La Ligas beste spiller etter nytt mesterverk

SAN SEBASTIÁN (VG) (Real Sociedad – Alavés 3–0) Oppturen vil ingen ende ta for Martin Ødegaard (20) i Spania, der han nok en gang herjet for et Real Sociedad som nå kun har Real Madrid foran seg på tabellen.

Nå nettopp







Den norske unggutten fikk hele pressetribunen til å måpe etter 20 minutter av hjemmekampen mot Alavés: Først slo han en helfrekk tunnel på Tomas Pina, så spilte han en eventyrlig stikker til Mikel Oyarzabal, som kun trengte å dytte ballen i det åpne målet.

Den målgivende pasningen – Ødegaards første for klubben i La Liga – sendte navnet hans rett til topps blant de største Twitter-trendene i Spania torsdag kveld.

– Det var skandaløst bra av Ødegaard. Woof. For en spiller! Det er god grunn til å argumentere for at han har vært den beste spilleren i La Liga så langt denne sesongen. Briljant, skriver den anerkjente Spania-eksperten Sid Lowe til sine nesten 450.000 følgere på Twitter.

les også Lagkompisen visste Ødegaard var god, men: – Han er enda bedre

– Jeg tror ikke på deg, Ødegaard. Jeg tror ikke på deg, skriver den spanske journalisten Miguel Quintana i vantro før han legger til:

– Han er den beste spilleren i La Liga akkurat nå.

– Gratulerer til Martin Ødegaard for å produsere den mest tilfredsstillende assisten i fotballhistorien, skriver den populære Twitter-kontoen FootballJOE.

Assisten var ikke Ødegaards eneste imponerende involvering i kampen: Ifølge Opta leverte han hele åtte nøkkelpasninger mot Alavés. Ingen andre på banen noterte seg for flere enn to.

I helgen leverte Ødegaard også en pasning som ble rost opp i skyene:

Ødegaard kunne hatt to målgivende pasninger allerede før han serverte Oyarzabal, men lagkameratene var ikke skarpe nok i avslutningene. Det skulle riktignok komme nok scoringer på det som etter hvert utviklet seg til å bli en skikkelig festkveld på nye Reale Arena i vakre San Sebastián.

Fansen hoppet, dansen og sang etter hvert som spillerne deres fortsatte å levere et skikkelig fotballshow: Willian José økte til 2–0 med en flott stupheading etter et strålende innlegg av Oyarzabal, som la på til 3–0 fra straffemerket noen minutter før pause.

Ødegaard var toneangivende i forkant av straffen, ettersom det var han som spilte fri Portu før høyrekanten slo innlegget som endte med hands etter en i kjent, spansk stil lengre VAR-vurdering.

les også Hevder Ødegaard har overbevist Real Madrid

Den Real Madrid-utlånte lysluggen utmerket seg også, som han ofte har gjort denne sesongen, gjennom sin enorme arbeidsinnsats. Han vant igjen ballen flere ganger på midtbanen og var på et tidspunkt helt tilbake i egen 16-meter mot to motspillere etter et enormt returløp, og bidro til å stoppe en stor målsjanse for Alavés.

Ødegaard virket ikke tom for krefter etter pause heller, og like før det var spilt 70 minutter serverte han Portu på sølvfat foran mål, men høyrevingen klarte ikke å treffe mål med avslutningen sin.

Fem minutter før slutt bommet Portu også på straffespark, Real Sociedads andre i kampen, fremprovosert av Alavés-innbytter Manu Garcia, som kom inn etter 60 minutter og pådro seg to gule kort og dermed rødt bare 25 minutter senere.

Mens den andre store nøkkelspilleren i angrep, Mikel Oyarzabal, ble byttet før timen var spilt, ble Ødegaard værende på banen gjennom hele kampen. Han er den eneste Real Sociedad-spilleren som har spilt samtlige av de 540 minuttene i La Liga denne sesongen.

Søndag fortsetter showet borte mot Sevilla.

Publisert: 26.09.19 kl. 22:50







Mer om