RBK har fått nei, nei, nei og nei fra eliteserierivaler: – De må betale europeiske priser

TRONDHEIM (VG) Rosenborg vil helst kjøpe spillere i Norge. Men i hele år har de stort sett fått nei – eller blitt møtt med prisforlangende trønderne ikke har ønsket å betale.

Før Europa League-sesongen starter på hjemmebane med besøk av Nederlands serietoer PSV torsdag kveld, har VG gjort en gjennomgang av Rosenborg-koblede spillere gjennom de siste to overgangsvinduene.

Den viser at Gjermund Åsen – som Tromsø følte seg nødt til å selge i januar – er den eneste spilleren tilhørende i Eliteserien som RBK har fått napp på i de to siste overgangsvinduene. I tillegg fikk klubben David Akintola på sesonglån fra FC Midtjylland og sikret Gustav Valsvik fra Eintracht Braunschweig.

I sommer kapret de underskriften til tidligere Liverpool-produktet Edvard Tagseth i kamp med nederlandske Groningen og signerte landslagsspissen Bjørn Maars Johnsen ut av kulden i AZ og på lån ut året.

Han slo til på direkten i hjemmedebuten og spiller spiss mot PSV torsdag:

Men listen over innenriks Rosenborg-objekter, der trønderne på et tidspunkt enten har vist interesse, forhørt seg om, lagt inn bud på eller gått i forhandlinger med – og som har endt resultatløst – er dobbelt så lang om du inkluderer treneren de også var ute etter i Sarpsborgs Geir Bakke.

Antall spillere teller ni:

1. Aslak Fonn Witry (23)

Trønderens tidligere klubb Ranheim kom til enighet både med Rosenborg og svenske Djurgården. Fonn Witry sier han til slutt vektla å prøve noe nytt, pluss interessen for den svenske ligaen, Djurgårdens tallrike publikum og muligheten for utvikling og det å komme seg videre.

– Men det skal sies at det var så vanskelig for meg å velge at jeg vurderte helt til slutt å drite i begge og bare bli værende i Ranheim, innrømmer Fonn Witry, som har imponert med fast plass, tre mål og seks målgivende hos serieleder Djurgården i Allsvenskan.

– Rosenborg er jo den klubben alle i Norge vil spille for, og de gjorde alt de kunne for at jeg skulle spille der. Men det var jo heller ikke trener på plass i RBK da jeg fikk tilbud, som jeg syntes var litt vanskelig, sier Fonn Witry til VG.

2. Christoffer Aasbak (26)

Kristiansund sa ja, spilleren nei. Til VG i dag sier Aasbakk – også han trønder – at han gikk noen runder med seg selv og endte på at det ikke var riktig timing å gå til RBK før sesongen.

– Jeg hadde fin rolle i KBK og har det fortsatt, har utviklet meg godt og føler jeg gjør ennå. Det valget angrer jeg ikke et sekund på, melder Aasbak.

3. Birk Risa (21)

Nok en back trønderne har ønsket seg, og trener Eirik Horneland har bekreftet at de bød på Odd-spilleren til både Eurosport og Adresseavisen. Her var det Odd som sa nei.

4. Joakim Våge Nilsen (28)

Den anvendelige Haugesund-spilleren ble sondert tidlig av Horneland, men fikk negative signaler fra gamleklubben, meldte Eurosport. Da gikk aldri prosessen lenger, og Horneland var senere klar på at de ikke skulle hente spillere fra Haugesund i vintervinduet. Sportssjef Eirik Opedal i Haugesund ønsker ikke si noe om Rosenborg-koblingen til 28-åringen.

5. Kristoffer Zachariassen (25)

Sarpsborgs midtbanemotor har vært koblet til Rosenborg i lang tid – og VG meldte på overgangsvinduets siste dag i sommer at Rosenborg forhørte seg om muligheten for å hente strilen. Til det fikk trønderne blankt nei av østfoldingene. Sportssjef Thomas Berntsen har aldri ønsket å bekrefte om det er Rosenborg som har budt på spilleren, og gjør heller ikke det nå, men sier:

– Bud på Zachariassen har stoppet hos oss i klubben.

6. Franck Boli (25)

VG har skrevet at det var to spillere Horneland ønsket seg da han kom til Trondheim i januar: Zachariassen og 2018-toppscorer Franck Boli fra Stabæk. Boli selv innrømmet overfor TV 2 i vinter at han hadde hørt om interessen derfra, og VG skrev at Rosenborg også sjekket ut Boli på overgangsvinduets siste dag før seriestart. Men her hadde Stabæk etablert en såpass høy prisforlangende at Rosenborg aldri kom skikkelig på banen.

Sportssjef Inge André Olsen ønsker ikke å si noe om Rosenborg bød på Boli, som senere ble solgt til ungarske Ferencváros.

7. Ibrahima Wadji (24)

VG meldte i juni at Rosenborg la inn bud på åtte-ni millioner kroner på Haugesund-spissen. Her sa Haugesund nei. Kort tid senere avla spilleren positiv dopingprøve og har siden vært utestengt fra fotballen. Opedal i FKH ønsker ikke kommentere RBKs bud på spilleren.

8. Ifeanyi Mathew (22)

Nok en spiller som sa nei til Rosenborg, der Mathews klubb Lillestrøm i august aksepterte en avtale på rundt 5,5 millioner kroner i overgangssum, en avtale som kunne vokse noe med spill og suksess i Trondheim. Men Mathew var ikke fornøyd med den personlige avtalen han ble tilbudt.

– Vi ble ikke enige om betingelsene med Rosenborg. Så det løste seg ikke, begrunnet Mathew til VG.

9. Ola Brynhildsen (20)

Her var det Stabæk som avviste budet fra Rosenborg som kom tidligere denne måneden, omtalt av VG. Inge André Olsen bekreftet at Rosenborg og Molde har vist interesse, uten å si noe om bud, men meldte samtidig at de «skal betale sinnssykt godt» om de skal hente en spiller Stabæk har investert mye tid og midler i.

Avviser at de setter opp prisen

Direktør Einar Håndlykken i Odd, klubben som altså ga tommel ned på RBK-budet på Birk Risa, sier den ferske cupsemifinalisten vanligvis sier ja.

– Alle våre spillere er til salgs. Vi bare kommer med en pris, sier Håndlykken.

– Betyr det at Rosenborg betaler for dårlig om dagen?

– De betalte ikke nok for å kjøpe Birk Risa. Så vet jeg at Rosenborg mener at norske klubber priser høyere når de kommer på banen. Men det stemmer ikke, svarer Odd-direktøren.

– Hvis de mener de er på europeisk nivå, må de betale europeiske priser. Vi gir ingen norsk rabatt eller trøndelagsrabatt. Og vi hentet Birk Risa fra Köln, så vi mener vi vet litt hva om han er verdt, fortsetter Håndlykken.

– Generelt sett ønsker både klubber å selge ut av Norge, og spillerne har ofte ønske om det samme, for der er markedet størst. Så kan det hende Rosenborg har skapt litt forventninger på pris i Norge etter at de kjøpte for eksempel Trondsen og Samuel Adegbenro, påpeker sportssjef Eirik Opedal i FK Haugesund – og sikter til de to 2017-kjøpene der Rosenborg totalt måtte ut med snaue 15 millioner hver til Sarpsborg og Viking.

– Hvordan har forhandlingsklimaet mellom Rosenborg og Haugesund vært etter at Horneland ble RBK-trener?

– Vi har en god dialog med både Horneland og Rosenborg. Ingenting er preget av det, garanterer sportssjefen i Hornelands gamle klubb, som altså har avvist to tilnærmelser fra Rosenborg det siste året i Wadji og Våge Nilsen.

– Mest attraktiv

Sportssjef Thomas Berntsen i Sarpsborg tror fortsatt Rosenborg er den mest attraktive klubben å gå til i Norge, og sier Sarpsborg gjerne selger til Rosenborg, siden de først og fremst ser på dem som en internasjonal aktør.

– Men hvis spilleren står mellom Rosenborg og for eksempel Sverige og Danmark, som har bedre skatteregler, tror jeg det har noe med det å gjøre, det å oppleve guttedrømmen – komme seg til utlandet og tjene godt. Så har de allerede et godt lag. Hvis jeg hadde vært venstreback, er det ikke sikkert jeg hadde dratt til Rosenborg, for da måtte jeg ha tatt opp kampen med Birger Meling, som er en av de beste i landet, mener Berntsen.

Rosenborg-trener Eirik Horneland bruker et lignende eksempel:

– Jeg tror du må se det fra spillerperspektiv. En venstreback som skal hentes til Rosenborg, kan godt hende ikke våger det, fordi han må konkurrere med landslagsbacken, sier Horneland til VG dagen før PSV-matchen.

– Synes du det vært vanskelig å operere i overgangsmarkedet i Norge i RBK?

– Det er vanskelig å operere i overgangsmarkedet på bakgrunn av troppen vi allerede har. Fordi det er vanskelig å konkurrere med dem. Det er ikke mange som er gode nok til å konkurrere dem ut, svarer Horneland.

Vil kjøpe i Norge

Rosenborgs sportslige leder Stig Inge Bjørnebye ønsker ikke å kommentere VGs liste over spillerne som har sagt nei.

– Vi føler vår attraktivitet er det minste problemet. Men det gjelder å finne best mulig kvalitet for riktig pris. Der har vi blitt tøffere de siste vinduene, forklarer Bjørnebye.

– Og da kan vi bli kritisert på at vi er passive på overgangsmarkedet, men det er vi vi ikke. Vi har vært råere på rett kvalitet til rett pris. Og det er en utfordring internasjonalt. Lønnsforventninger og overgangssummer er stigende i det vi mener er vårt marked, sier RBK-sjefen, som likevel er klar på at Rosenborg helst ønsker å handle spillere i Norge.

– Det beste er å investere i det norske markedet. Vi ser positivt på det, svarer han.

