Martin Ødegaard månedens spiller i Nederland – nye Ajax-rykter

Samtidig som Ajax kan være på vei til Chamions League-finale, er Martin Ødegaard (20) kåret til månedens spiller i Nederland i april.

Nå florerer igjen ryktene om at den norske juvelen er på vei til nettopp Ajax. En rekke medier, deriblant spanske AS torsdag, melder at Amsterdam-klubben skal være villig til å hente ham for snaut 200 mill. kroner. Meningen er at Ødegaard skal erstatte matchvinneren mot Tottenham, Donny van de Beek.

Ødegaard har hatt en strålende april måned med tre assists og ett mål. Blant annet var han involvert i samtlige fire mål da Vitesse vant 4–1 over PEC Zwolle. Tre av dem var cornere direkte på hodet til lagkameraten Bryan Linssen (28).

Vitesse-spilleren hadde 28 vellykkede driblinger og skapte i alt 18 sjanser i løpet av april, ifølge Eresdivisie, som er det offisielle navnet på den høyeste ligaen i Nederland.

Nordmannen la selv ut dette bildet på Instagram etter nyheten:

Ødegaard har i alt seks mål og ni assists denne sesongen. Han har skapt 61 sjanser, mer enn noen annen spiller. 58 vellykkede driblinger er også best.

– Det er mange gode spillere i Eredivisie. Det betyr mye for meg å bli månedens spiller. Jeg er virkelig stolt over dette, sier Ødegaard til FOX-reporter Hans Kraay jr. Det er første gang en Vitesse-spiller vinner denne prisen.

Mange aviser har de siste ukene skrevet om Ajax’ interesse for Martin Ødegaard . Nederlandske Telegraaf skrev i begynnelsen av denne uken at det går mot et salg der Ajax betaler snaut 200 mill. kroner.

Den samme summen kommer fram i AS torsdag. Men Real Madrid har så stor tro på Ødegaard at de ønsker en tilbakekjøpsklausul, hevder AS. Den skal tre i kraft etter to sesonger i Ajax.

Amsterdam-klubben, som har gode muligheter til Champions League-finale, var blant dem som måtte gi tapt for Real Madrid i kampen om Martin Ødegaard for drøyt fire år siden.

Vitesse var sjanseløse da de møtte Ajax for ei drøy uke siden. Det ble 4–2 til Ajax, og Ødegaard fikk lite til.

20-åringen har tilsynelatende blitt fast inventar på Lars Lagerbäcks landslag denne våren.

PS: Agent Bjørn Tore Kvarme har ikke svart på VGs henvendelse om Ødegaard.

Publisert: 02.05.19 kl. 20:04