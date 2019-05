«LYNINGS»: Camilla Linberg for Lyn i en treningskamp mot Fart i fjor. Foto: Vegeir Kjærstad/Støtt norsk kvinnefotball

Raser etter «hengerumpe»-kommentar: – Det er så provoserende

Lyn-spiller Camilla Linberg (20) fyrer løs mot nett-troll i et ferskt blogginnlegg – og får ros fra fotballeder Hege Jørgensen for oppgjøret.

– Det er så provoserende. Det gir en følelse av krenkelse og mindreverdighet, sier Linberg til VG.

Denne uken skrev hun et blogginnlegg med tittelen «Ydmyket med hengerumpe». Der reagerer Lyn-spilleren kraftig på en kommentar i sosiale medier om kvinnefotball.

Under et annonseinnlegg på Facebook fra Toppfotball Kvinner om Toppseriens Superhelg, hadde en person kommentert følgende:

«Et guttelag 14 år hadde ydmyka disse hengerumpene helt i fra start. Merkelig at det koster penger for å se på noe så dårlig som dette».

– Vi er ikke en gjeng med hengerumper. Tvert imot, sier 20-åringen, som i blogginnlegget valgte å svare på denne bemerkningen ved å legge ved et bilde av seg selv og lagvenninnene.

SVARTE PÅ HENGERUMPE-KOMMENTAR: Slik valgte Lyn-spiller Camilla Linberg å svare på en kommentar om kvinnefotballspillere som «hengerumper». Foto: Skjermdump: miniblogg.no/fotballspeller

– For meg som kvinnelig idrettsutøver, så er det noe som ligger i underbevisstheten at det finnes mange der ute som har disse meningene. Jeg synes kommentaren i utgangspunktet viser uvitenhet og kunnskapsløshet, sier 20-åringen, som har fått mange positive tilbakemeldinger på blogginnlegget.

Hege Jørgensen, daglig leder i Toppfotball Kvinner, er blant dem som roser Linberg.

– Det er så fantastisk at hun tar opp dette. Hun går rett inn i kjernen på det som er så sårt. Det kan hende folk er lei av denne konstante «klagingen» fra kvinnefotballmiljøet, men dette viser hvorfor det er viktig å sette ting på agendaen. At vi lever i et samfunn hvor man blir sjikanert fordi man driver med en idrett, er for meg totalt uforståelig, sier en svært engasjert Jørgensen til VG.

OPPRØRT: Leder i Toppfotball Kvinner Hege Jørgensen blir trist av å se negative kommentarer om kvinnefotball. Foto: Helge Mikalsen

Blir opprørt: – Jobber «rævva» av oss

«For der ute – på Facebook – sitter tusenvis av yngre jenter som drømmer om å spille fotball i Toppserien (...) Og så sitter du og gjemmer deg bak den lille skjermen din og tråkker disse ungen jentene på tærne?» skriver Linberg videre i innlegget.

– Camilla beskriver det så godt. Unge jenter skal oppleve det som positivt og attraktivt å være en del av fotballfamilien. Vi jobber «rævva» av oss for dette hver dag og jeg blir så opprørt når jeg ser slike kommentarer, sier Jørgensen.

Jørgensen, som har lang erfaring både som spiller og leder i kvinnefotballen, opplever bedring når det gjelder holdningen til kvinnelige fotballspillere.

– Jeg husker tidene da kommentarfeltene var fulle av «skit». Nå ser vi det mye sjeldnere, men de dukker opp jevnlig likevel, sier hun og fortsetter:

– I land som Spania og Italia har de kommet kortere enn Norge når det gjelder likestilling, men der er det nå en positivitet rundt kvinnefotball som er enorm. Du ser det på tilskuertallene, storklubber som satser på kvinner og ser markedsverdien, sier Jørgensen.

Sammenlignes med herrene: – Føler vi truer dem

Linberg opplever ikke at kvinnelige idrettsutøvere i andre idretter, som langrenn og håndball, sammenlignes på samme måte med sine mannlige kollegaer som det gjøres i fotballen.

– Hvorfor tror du det er sånn?

– Det er et godt spørsmål. Jeg tror nok fotballen er en idrett som langt tilbake i tid alltid har tilhørt menn. Kanskje er det enkelte som føler at vi truer dem med den utviklingen som er. Selv om menn og kvinner har ulike fysiologiske forutsetninger, så kan man på ingen måte ta oss på det taktiske ved fotballen lenger, svarer hun.

