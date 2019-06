1–0: Brann-spillerne Vito Wormgoor, Daouda Bamba og Veton Berisha (t.h) jubler etter 1-0-målet. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Haugesund-stopper rasende etter Brann-straffe: - Jeg gidder ikke

HAUGESUND (VG) (Haugesund – Brann 1-1) Fredrik Pallesen Knudsen (22) raste mot dommer Tom Harald Hagen (41) etter et omdiskutert straffespark i et actionfylt vestlandsderby.

– Jeg er på ballen først, jeg gidder ikke, sier Pallesen når han får se TV-bildene i pausen. Så forlater han intervjuet med Eurosport.

Haugesund hadde hatt alle sjansene, og 22-åringen hadde vært en bauta i hjemmeforsvaret, da straffesituasjonen oppsto etter en drøy halvtime.

– Jeg mener det er straffespark, for det er Veton Berisha som er først på ballen, konkluderte Eurosport-kommentator Tor Ole Skullerud.

Et intenst, sjanserikt og tidvis underholdende vestlandsoppgjør endte 1–1.

Haugesund-keeper Helge Sandvik reddet straffesparket fra Vito Wormgoor, men Brann-stopperen satte selv returen, foran tribunen med «gullet ska hem»-syngende bergensere.

De sørget for et herlig trykk på intime Haugesund Stadion, der det var klisjeaktig «tett og jevnt», men Haugesund som skapte flest og størst sjanser. Men FK Haugesund-trener Jostein Grindhaug så meget bekymret ut da Alexander Stølås måtte forlate banen på båre i første omgang.

UT MED SKADE: Alexander Stølås (t.h., her fra møtet med Kristiansund og Haris Cirak i mai, ble tilsynelatende alvorlig skadet i oppgjøret mot Brann i dag. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

TV-bilder viste noe senere at Haugesunds meget målfarlige venstreback hinket rundt på krykker. Trolig er akillesen røket.

Etter en times spill utlignet Sondre Tronstad med et prosjektil i krysset, og noen minutter senere misset Ibrahima Wadji nok en kjempesjanse for FKH, akkurat som han gjorde tidlig i første omgang.

– Jeg har ikke scoret på fire år. Det var et lykketreff. Jeg kjente da ballen forlot foten at «dette kan bli bra». Den satt jo i krysset også. Det tar sikkert fire-fem år til neste scoring, men jeg har fått så mye tyn i garderoben at dette var viktig, sa en fornøyd Tronstad til Eurosport.

