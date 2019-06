FYRER LØS: Christian Gauseth, her fra Mjøndalens cupkamp mot Godset, sparer ikke på kruttet når han beskriver KBKs spillestil. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Gauseth til angrep på KBKs spillestil: – En tragedie

Mjøndalen-kaptein Christian Gauseth har fryktelig lite til overs for måten Kristiansund spiller fotball på. KBK-trener Christian Michelsen ler av kritikken.

– Har du noe mer å tilføye?

– Jo, og så må jeg ta Michelsen.

I over fire minutter har Christian Gauseth hamret løs på Kristiansunds spillestil, men når VG stiller det siste kontrollspørsmålet, er det ikke over.

– Det er han som styrer det hele. Og nå er vi forbi den perioden der han bare kan glise og være sjarmerende. Michelsen, som selv var en spillgeneral, har redusert spillerne sine til maskiner som bare dunker ball vekk... Dette strider mot alt han sto for som spiller i Stabæk og Moss, sier Gauseth om KBK-trener Christian Michelsen.

Vi skrur tiden tilbake et par minutter.

– Er du imponert over Kristiansund?

– Resultatene de får, er flotte, erkjenner han, men:

– Måten de spiller på... De har jo ingen spillestil! De slår lange baller, får ballen ut på backen og dæljer den opp. Så trykker de etter. De spiller ikke fotball.

– Er ikke det en form for spillestil?

– Det er vel en form for fotball, men jeg er usikker på hvor utviklende spillerne synes det er. All ære til KBK for at de får resultater, men måten det skjer på, er hinsides.

Gauseth, som er moldenser, avfeier at han har et ekstra stikk i siden til KBK på grunn av sin lokale tilhørighet. Tvert imot, han sier han liker både KBK og byen, og forteller at han bodde der fra han var to til fem år.

KBK har de siste årene imponert Fotball-Norge gjentatte ganger. I 2016 rykket klubben opp, i den første Eliteserien-sesongen ble det 7. plass, og den ble fulgt opp med fjorårets 5. plass. Nå er klubben i øyeblikket på 6. plass, det etter fire seirer og to uavgjort på de siste seks. Poengfangsten er imponerende, mener Gauseth, men han lar seg altså ikke blende av spillet.

– Hva bør KBK gjøre?

– Det er fullt mulig for dem å spille fotball, for de har spillere med masse ferdigheter, sier Gauseth, og nevner Flamur Kastrati, Liridion Kalludra og Amidou Diop.

– Det er en tragedie for så talentfulle fotballspillere å spille på den måten.

Han frykter ikke poengtap søndag.

– Jeg lever ikke i frykt, ei heller på søndag. Vi har fått massasje på nakkene våre for å være forberedt på å ha ballen i lufta, og vi har brukt pausen godt. Det tror jeg gir resultater, sier han.

Kristiansund-trener Christian Michelsen skratter gjennom telefonen når han hører om Gauseths uttalelser:

GODT HUMØR: Christian Michelsen, her fra 2017. Foto: Bjørn S. Delebekk

– Det er litt merkelig måte han beskriver oss på. Han har skrytt av enkeltspillere tidligere, og det har vært hyggelig. Men de spillerne han har referert til, har ikke sin styrke i den fasen.

– Hva sier du ellers om kritikken?

– Vi skal fortsette å utvikle oss - i alle faser av spillet. Både klubb og spillere og spillestil og alt. Vi er veldig utviklingsorienterte til enhver tid.

Kristiansund-treneren legger til:

– Vi jobber med saken, men føler at vi er veldig god på det er vi god på. Flere motstandere har fått føle det i perioder.

– Og nå skal dere møte Gauseth?

– Ja, jeg gleder meg til å se Mjøndalens midtbanegeneral, og han viser hvordan fotball skal spilles.

– Hva synes du om meningene hans generelt?

– Gauseth er flink til å mene. Og liker å mene. Jo mer han får lov til å bli sitert på, jo gladere blir han. Nå forsøker han på litt taktikkeri i forkant. Mjøndalen er en fin klubb. De tråkket litt opp stien for oss. Det var en av klubbene vi så opp til og sammenlignet oss med. De siste sesongene har vi vært et hakk bedre, og nå er vi på samme nivå.

Publisert: 16.06.19 kl. 08:56