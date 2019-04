VM: Viktor Fischer etter VM-kampen mot Frankrike i Russland sist sommer. Foto: KAI PFAFFENBACH / X00446

Solbakkens helt utsatt for homofob sang

Viktor Fischer (24) førte an da Ståle Solbakkens FC København kanskje avgjorde ligaen torsdag. Men en video viser fans som synger homofobiske sanger etter gull-duellen.

Det er blant annet Jyllands-Posten og dansk TV2 som melder om at det synges om Viktor Fischer i en video publisert på Twitter.

Det har vært flere lignende episoder mot den danske fotballstjernen de siste ukene.

FCK vant kampen mot Midtjylland 3–0. I en video som er lagt ut etter kampen, synger fotballfans «Viktor Fischer, han er gay, allez allez», skriver TV 2 på sine hjemmesider.

Ifølge B.T. var det snakk om en gruppe av FC Midtjylland-fans, som sang dette utenfor stadion etter oppgjøret.

Hets mot Fischer har vært et tema i dansk fotball de siste ukene etter at både OB- og Brøndby-supportere har sunget homofobiske sanger om FC København-profilen.

Disiplinærinstansen i det danske fotballforbundet ga begge klubbene 25 000 kroner i bøter, og understreket samtidig at gjentakelse fra disse to klubbene ville føre til sterkere sanksjoner.

Sist søndag møttes rivalene FC København og Brøndby. Viktor Fischer roste etterpå Brøndby-fansen for at han ikke hadde hørt noen homofobiske tilrop eller sanger under kampen.

– Jeg håper at det blir fulgt opp, i all evighet, sa Fischer til danske journalister etterpå.

Han tok det ikke så tungt at enkelte Brøndby-fans ikke kunne dy seg på oppvarmingen.

– Jeg gidder ikke bruke tid på det, for de gjorde det ikke i selve kampen, sa Fischer, som torsdag ble byttet ut mot Midtjylland- noe han tydeligvis ikke likte. Han har en fortid i Ajax, Middlesbrough og Mainz og førte an mot Midtjylland. Fischer spilte selv for Midtjylland i ungdomstiden.

Onsdag ble det kjent at det er åpnet en ny sak mot Brøndby for deres supporteres homofobiske tilrop mot Fischer.

Ståle Solbakken har kommet med sterk kritikk av den nevnte disiplinærinstansen etter den første dommen. Der står det nemlig at Fischer selv kan ha bidratt til å eskalere situasjonen med sin «gestikulering mot OB-fansen».

– Jeg synes det er katastrofalt at man neglisjerer problemet ved å skrive dette inn i dommen, sa Solbakken ifølge TV2.

– Homofobi skal ikke aksepteres, og det skal sees på linje med rasisme, sa Fischer selv for noen uker siden.

