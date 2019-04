KREVER FOKUS: Pep Guardiola ber spillerne sine holde seg unna aviser, TV og radio etter kampen mot Ole Gunnar Solskjær og Manchester United. Foto: CARL RECINE / Reuters

Guardiolas advarsel i gullkampen: – Ikke skru på TV-en

MANCHESTER (VG) Pep Guardiola (48) har gitt tydelige instruksjoner til spillerne sine for å unngå å bli distrahert i den intense duellen med Liverpool om Premier League-tittelen.

Takket være 2–0-seieren på Old Trafford har Manchester City tatt overhånd i gullkampen. Idet det gjenstår tre seriekamper leder Guardiolas menn med ett poeng over Jürgen Klopp & Co.

Men til tross for en prestisjefull seier over byrivalen har ikke City tid til å feire.

– Hvis vi hadde vunnet denne kampen i november, desember eller januar, så kunne vi feiret det mer og satt mer pris på det. Vi kan kanskje nyte det i kveld, men i morgen er det over. Vi må være så fokuserte, sier Guardiola.

– Jeg vet at folk kommer til å snakke om hvor vakre vi er, hvor kjekke vi er, sånn og sånn, sier City-manageren – til lett humring fra salen.

Derfor krever han fullt fokus fra spillerne sine og ber dem styre unna det som sies og skrives i mediene.

– Nå er det tid for å roe ned. Ikke les noe, ikke skru på TV-en, ikke hør på radio. De må holde seg rolige, spise og sove godt før Burnley-kampen på søndag, sier Guardiola.

Dersom City-spillerne skulle trosse sjefens advarsel og faktisk lese aviser, se på TV og høre på radioen, så vil de bli møtt med svært positive ord fra en meget stolt Pep Guardiola.

Han hyller spillerne sine for måten de har slått tilbake på etter den hjerteknusende og høydramatiske Champions League-exiten mot Tottenham i forrige uke. Siden har laget slått Tottenham 1–0 og Manchester United 2–0.

– Det er den vanskeligste, fineste og utroligste detaljen for disse spillerne. Dere kan ikke forestille dere hvor tøft det var for oss å ryke ut av den vakre turneringen. Det var virkelig tøft.

– Hva kan jeg si? De viser en utrolig mental styrke. Det er fantastisk. Manchester City må være så stolte over disse spillerne. Så stolte. Vi kan gå med hevet hode overalt, sier Guardiola.

Han trekker spesielt frem de to målscorerne mot United: Bernardo Silva og Leroy Sané.

– Bernardo har hatt en utrolig sesong. Sesongen hans har vært et mesterverk i hver kamp. Han er en av de beste spillerne i Europa, sier Guardiola, som havnet i ordkrig med Ole Gunnar Solskjær før onsdagens oppgjør:

– Leroy er en spesiell spiller når han angriper langs kanten. Jeg er så kravstor med ham noen ganger, jeg liker å være kritisk til ham, for vi vet hvilket potensial han har. Vi vil hjelpe ham med å bli mer stabil både med og uten ballen. I dag var han så god, han spilte på et høyt nivå, sier han.

Citys resterende kamper er mot Burnley (borte), Leicester (hjemme) og Brighton (borte). Liverpool skal møte Huddersfield (hjemme), Newcastle (borte) og Wolverhampton (hjemme).

Guardiola forventer at Liverpool vinner alle sine kamper, og at hans eget lag dermed må gjøre det samme for å forsvare ligagullet.

Publisert: 25.04.19 kl. 07:24