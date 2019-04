ANFIELD-TIDER: Øyvind Leonhardsen jubler for egen scoring i kamp mot Tottenham, som Liverpool vant 4–0 i 1997. I bakgrunnen Jamie Redknapp. Foto: Morten Rakke

«Liverpool-Leo» om liga-dramaet: – Bare å gratulere Manchester City

Manchester City vippet Liverpool ned fra tabelltoppen – smatt ett poeng foran tre matcher før slutt – og avgjorde ligagullet tror tidligere Liverpool-spiller Øyvind «Leo» Leonhardsen (48).

– Denne kampen var håpet sånn sett for Liverpool, men nå tenker jeg at det bare er å gratulere Manchester City , sier Øyvind Leonhardsen.

Nøkkelkampen til City løste de mesterlig. Byrival Manchester United ble aldri noen trussel onsdag kveld på Old Trafford. Selv om Leonhardsen levde i håpet i en drøy time hjemme i sin egen stue.

Både Bernardo Silva og innbytter Leroy Sané feide ballen bak David de Gea i 2. omgang.

Nå må Liverpool helst vinne alle sine resterende ligamatcher. City må avgi poeng for at ligatrofeet skal havne i premieskapet på Anfield for første gang siden 1990.

– City er så god. Og jeg tror de takler presset. Det var denne kampen mot United som var den store sjansen for Liverpool. Jeg blir overrasket om City roter bort dette. Men det overrasker meg at det så «close» mellom dem. Jeg trodde City skulle vinne ligaen mye enklere før sesongen. Men jeg håper jeg tar feil. Liverpool har ikke vært bedre enn på svært lenge, sier Leo.

Leonhardsen var tre år i Liverpool (1997 til 1999). Han var aldri i nærheten av ligagull under tiden på Anfield. Tredjeplass i sesongen -97/-98. På god avstand til Arsenal (ligavinner) – og Manchester United (toer).

Men nå tror mannen fra Kristiansund – samme hjemby som United-manager Ole Gunnar Solskjær – at den smertefulle ventetid på et nytt ligatrofé forlenges. I tidsrommet 1964–1990 vant Liverpool 13 seriemesterskap. Totalt har de 18. Men nå er det 29 år siden sist.

– De har alltid vært desperate etter ligatittelen i Liverpool. Tanken deres er at de alltid skal være best. Men i nyere tid har de aldri fått det til. Det er et enormt press i spille der. Det følte jeg veldig på. Vinnerkulturen henger i veggene, sier Leo.

Det har ikke vært til å holde ut for Liverpool-fansen. Egentlig ikke for Leonhardsen heller, selv om han er mer opptatt av fotball som fag (er assistent i eliteserieklubben Mjøndalen), enn dedikert supporter.

Han trodde på gull fem år tilbake i tid. Men den grusomme tabben til klubblegenden Steven Gerrard – som serverte ballen til Chelseas Demba Ba – tre serierunder før slutt sitter fortsatt friskt i minnet.

Gerrards stygge glipptak førte til nedtur. Og opptur for Manchester City, som vant Premier League med to poengs margin til Liverpool.

– Jeg er ingen sånn supersupporter selv om jeg har holdt med Liverpool siden jeg var liten. I år har jeg faktisk holdt litt med Ole Gunnar Solskjær etter det han har fått til i Manchester United. Men ikke sånn at de skal bli bedre enn Liverpool.

Kampen om ligagullet Tre siste Manchester City: Burnley – City. City – Leicester. Brighton – City. Tre siste Liverpool: Liverpool – Huddersfield. Newcastle – Liverpool. Liverpool – Wolverhampton. Vis mer vg-expand-down

På spørsmål fra VG hvor tøft det er for Liverpool om de taper ligatittelen igjen svarer Øyvind Leonhardsen: – Det er klart det er tøft, fordi det er så etterlengtet, men snart tar de ligagullet. Hvis de ikke gjør det nå ...

Publisert: 25.04.19 kl. 16:18