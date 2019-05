BILDET SOM SIER MYE: Lionel Messi hviler hodet i armene til Jürgen Klopp. Liverpool-manageren viser med hele seg hvem det var som slo laget hans i semifinalen. Foto: Chris Brunskill/Fantasista / Getty Images Europe

Kommentar

Klopp fikk brutalt rett – dette kan bli Messis største prestasjon

(Barcelona – Liverpool 3–0) Midt blant jublende Barcelona-spillere står Jürgen Klopp med armene rundt Lionel Messi, og det fine bildet oppsummerer en fantastisk Champions League-semifinale veldig godt.

Oppdatert nå nettopp







Det lyser respekt av tyskerens blikk. Liverpool-manageren vet hvem laget hans ble truffet av, også at han selv traff godt med denne analysen på pressekonferansen dagen før kampen:

«Det er så mange lag som kommer til Barcelona med en idé, en plan og alt det der, de skal gjøre det og det, men når det er over har de gått på en skikkelig smell likevel ... «bang, good morning».

Det var brutalt riktig spådd. Klopp hadde en idé, en plan, Liverpools spillere gjorde «det og det», og dette så lenge lovende ut, men endte med «bang, good morning» likevel.

Da Lionel Messi først løp inn 2–0 og deretter hamret 3–0 i krysset fra drøyt 25 meter, kunne man ane et lite Klopp-smil på sidelinjen, som en blanding av beundring, oppgitthet og «hva i all verden var det som skjedde nå?».

les også Messi-magi senket Liverpool – scoret sitt 600. mål på drømmefrispark

Liverpool hadde skapt flere store sjanser, men når det ikke blir mål og guarden senkes i noen sekunder, går det som Klopp meldte: Da smeller det på denne banen. Liverpool er ikke det første laget som har opplevd det: På de ti siste årene har Barcelona vunnet 48 av 59 hjemmekamper i Europa, 41 med minst to mål, 25 med minst tre mål.

42 prosent av europacup-hjemmekampene siden våren 2009 er vunnet med minst tre mål ...

Barcelona var best, Lionel Messi fantastisk og etter en forrykende 1. omgang sto det 1–0 etter et herlig Alba-Suárez-mål. Men Liverpool lot seg ikke kjøre over etter pause, isteden ble Barcelona presset bakover. Med en et kvarter igjen ville Barca trolig sagt «ja, takk» til å få med seg ettmålsledelsen til Anfield.

Eller kanskje ikke Lionel Messi da. Ut av ingenting, og med litt flaks, presset han frem 2–0. 3–0-frisparket føltes som en sjelden perle, men er jo ikke det for magikeren fra Rosario.

«Det Messi sa i fjor sommer hørtes ut som en trussel», uttalte også Jürgen Klopp under pressekonferansen. Ny blink. Det er liten tvil om at det var en trussel.

Messi er ikke den som snakker mest, men etter å ha sett Real Madrid vinne tre år på rad følte han for å ta mikrofonen og fortelle Camp Nou at nå skulle Champions League -pokalen tilbake. Det var en klar beskjed til resten av Fotball-Europa, så tydelig og fryktinngytende at Liverpools manager altså hentet den frem igjen ni måneder senere.

les også Keeper-Casillas til sykehus med hjerteinfarkt

Messi pleier å vandre litt rundt, løpe ganske lite, jakte på løsninger, åpninger, og først når han finner dem setter han fart. I Champions League denne sesongen er han plutselig intens i alt han gjør, tar til og med harde, defensive løp. Det er så man knapt kan huske å ha sett det før, og han ser nesten bedre ut enn noen gang, men det kan lett være synsbedrag når det gjelder Messi.

STYGG BOM: Mohamed Salah traff stolpen da han kunne redusert på stillingen 3–0. Foto: ALBERT GEA / X01398

Tanken på at han en dag ikke lenger skal herje på Camp Nou bør Barcelona-fansen skyve så langt bort som overhodet mulig. Hvis ikke kan det bli mange mareritt.

Vinner Barcelona denne sesongen, er det kanskje Messis aller største prestasjon. Han var sentral da det ble seier i 09, 11 og 15, men har hatt med seg folk som Guardiola, Puyol, Xavi, Iniesta og Neymar. Nå er det mer enn noen gang Messi som bærer Barcelona.

les også Fotballens vakre bølle: Unnskyld, Ajax!

Alt tyder på at Barcelona vil være tilbake i finalen for første gang siden triumfen i 2015, men det Jürgen Klopp har skapt i Liverpool er nesten like imponerende som at det spanske storlaget eventuelt vinner turneringen igjen.

Liverpool var evigheter bak de beste da han kom, sjelden gode nok til å være med i Champions League. Nå er det semifinale for andre år på rad, og det føles naturlig å regne Liverpool blant Europas beste lag igjen. Dette er blitt en totalt forvandlet klubb på rekordtid, og Klopp har æren for det aller meste.

Trond Johannessen, journalist, internasjonal fotball.

Mohamed Salah var nærmest en ufattelig viktig bortescoring, men traff stolpen da hele målet var åpent. Dermed har Messi og hans gjeng et fantastisk utgangspunkt med seg til Liverpool.

Anfield har garantert ikke gitt opp, det vil koke i 90 minutter og Liverpool har alltid gått til finalen når semifinalen i Serievinnercupen/Champions League er avsluttet hjemme. Dessuten er Barcelona klart dårligere på bortebane, PSG slo dem 4–0 for to år siden, Juventus vant 3–0 samme år og Roma 3–0 i fjor.

Men det skal egentlig ikke være mulig å snu denne semifinalen.

Da må nok Anfield levere på Messi-nivå.

Publisert: 02.05.19 kl. 04:11 Oppdatert: 02.05.19 kl. 04:25