UTVIST: Tobias Salquist får det røde kortet før halvtimen er spilt mot Gjelleråsen. Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix

Rødt kort og cuptrøbbel for LSK

(GJELLERÅSEN-LSK 1–3) Lillestrøm-forsvarer Tobias Salquist (23) tabbet seg ut og fikk rødt kort etter 25 minutter mot Gjelleråsen fra nivå tre. Lillestrøm måtte slite seg til seier i første runde av cupen. Tre scoringer kom på overtid.

Dermed kan Lillestrøm-fansen puste lettet ut ett det som var alt annet enn en overbevisende forestilling av eliteserielaget.

Gjelleråsens Eirik Karlsen Steine gikk tøft inn i en duell med Salquist, og LSK-stopperen mistet fullstendig hodet. Han sparket til Steine, og fikk et fortjent direkte rødt kort.

Med ti mann skapte LSK et par brukbare sjanser, men hjemmelaget kunne tatt ledelsen ved Kristian Bjørndalen tidlig i 2. omgang. Keeper Matvei Igonen vartet opp med en fin redning.

Thomas Lehne Olsen burde ordnet 1–0 til LSK etter en times spill, men avsluttet svakt utenfor fra noen få meters hold.

Samme mann måtte avslutte fra rundt 25 meter for at det skulle bli scoring. På et frispark fikk spissen godt treff, og ballen boret seg inn i nettet til høyre for keeper.

I det 90 minutt sørget Daniel Gustavsson for 2–0 etter pasning fra Lehne Olsen, men på overtid ble det spenning da William Lloyd kranglet inn en redusering.

Spenningen varte bare i noen sekunder ettersom LSK gikk rett i angrep og fikk straffe da Olsen ble felt.

Alex Dyer scoret sikkert fra 11-meteren, og sendte Lillestrøm til andre runde.

Resultater 1. runde i cupen:

Rørvik- Rosenborg 1–3

Heming – Stabæk 1–3

Eide/Omegn – Molde 0–5

Flint – Strømsgodset 0–7

Gjelleråsen – Lillestrøm 1–3

Herd – Kristiansund 0–1

Kolstad – Ranheim 1–3

Norild – Tromsø 1–8

Sprint-Jeløy – Sarpsborg 0–3

Åga – Bodø/Glimt 0–8

Åkra – Haugesund 0–4

Arna-Bjørnar – Brann 1–6

Hønefoss – Mjøndalen (avspark kl. 19.35).

Publisert: 01.05.19 kl. 19:58 Oppdatert: 01.05.19 kl. 20:09