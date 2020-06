Shala til dommeren etter rødt kort: – Du skuffer meg

VALLE (VG) (Vålerenga-Stabæk 2–2) Vålerengas første målscorer, Herolind Shala, ble utvist mot problem-motstanderen Stabæk. Etter kampen kokte han og skjelte ut dommeren. Rohit Saggi innrømmer å ha dømt feil.

– Du skuffer meg, sa Shala direkte til dommer Rohit Saggi i pressesonen etter kampen. Der fortsatte dramaet fra banen.

– Han er maktsyk. Det er synd. Han ødelegger kampen i dag, meldte Vålerengas utviste midtbanespiller om dommeren til Nettavisen før han fikk beskjed om å roe seg ned av trener Dag-Eilev Fagermo. Shala ble utvist for filming i 2. omgang og forteller at treneren sa at han måtte «være mer disiplinert» i møtet med media.

– Jeg ble dyttet med strake armer og mistet balansen, mente en sint Shala. Han er også svært uenig i det gule kortet han fikk før pause.

– Jeg håper NFF tar tak og nullstiller det røde kortet så jeg kan spille mot Odd på onsdag, sier han til VG.

Ifølge dommer Saggi hadde han grunn til å være sint. Dommeren har sett TV-bildene og mener han gjorde feil da han utviste Shala.

– Jeg reagerer på at Shala trekker beina til seg og det er det som gjør at jeg faller over på at han spiller. Så får man selvfølgelig si at det optimale ville vært å si spill videre. Ikke noe frispark. Ikke noe filming, sier dommeren fra Drammen.

Han innrømmer også feil da Vålerengas Magnus Lekven og ikke Stabæk Luc Kassi fikk gult kort etter et knallhard duell i 1. omgang.

– Lekven takler på ball og viser knotter. Det er ikke kontakt med Kassi. Dessverre var det motsatt. Det ser vi på bildene i pausen, sier Roggi som beklaget til Fagermo i pausen.

Han synes ikke det er vanskelig å bli skjelt ut av Herolind Shala.

– Nei, Shala og jeg kjenner hver andre fra langt tilbake i tid. Jeg har dømt ham både i 2. divisjon og eliteserien. Vi har en veldig, veldig god tone og det er ingen ting negativt. Dette er sånt som skjer i kampens hete. Det viktigste er at jeg lærer av denne kampen og kommer tilbake på hesten, sier Roggi.

Vålerenga mistet aggressiviteten i 145 skjebnesvangre sekunder mot slutten av 1. omgang etter at både Shala og Lekven hadde fått gult kort. Særlig sistnevnte kunne diskuteres etter en knalltøff duell med Stabæks Luc Kassi midt på banen.

Se situasjonen i videoen øverst.

Stabæk brukte ikke lenge etterpå bare drøye to minutter på å score to mål.

10 minutter etter pause gikk det fra vondt til verre for Vålerenga. Shala fikk sitt andre gule kort – for filming i en duell med Stabæk-stopper Yaw Amankwah. Dermed var hjemmelaget redusert til 10 mann.

– Jeg aksepterer ikke dumme gule kort, men om det er feil, så er det noe annet. Men vi må oppføre oss, sier Vålerenga-trener Dag-Eiliv Fagermo.

Etter å ha sett episoden hvor Shala fikk det andre gule kortet gjorde Fagermo helomvending. Han er helt uenig i at det er gult, og legger til med et smil at Shala er en flott gutt.

Regnet høljet ned på Intility Arena og Emil Bohinen var nær ved å gi Stabæk de tredje målet på et direkte frispark. Men Vålerenga kom tilbake. Innbytter Osame Sahraoui skaffet straffespark og Matthías Vilhjálmsson utlignet kontrollert til 2–2 fra straffemerket.

– Det er en grei straffe. Helt ok, sier Yaw Amankwah til Eurosport etter kampen. Andreas Hanche-Olsen er helt uenig med sin stopperkollega.

– Ballen slår opp i hånden til han som faller. Den skulle vært avblåst for hands, mener Stabæk-kapteinen.

Et Vålerenga i mindretall presset på mot slutten, men måtte nøye seg med ett poeng. Dermed har Oslo-klubben fortsatt ikke slått Stabæk i mer enn en av 11 kamper siden 2015. Stabæk har vunnet fem, mens dette var den femte uavgjorte mellom naboene.

– Det er forbannet surt at vi ikke tar tre poeng her. Måten vi opptrer på etter at Vålerenga ble 10 mann gjør vondt. Mulig vi ble høye på oss selv. Jeg er veldig skuffet, sier Hanche-Olsen.

Stabæk startet best. Fagermo måtte ut på sidelinjen. Han satte opp volumet på maks: – Nå må vi våkne!

Det gjorde Vålerenga.

1–0-ledelsen kom på et klasseangrep etter oppskriften til den nye Vålerenga-treneren. Aron Dønnum på høyre kant fant Lekven i fullt firsprang. Indreløperen fant kollega Shala foran mål. Han banket ballen inn.

Vålerenga styrte hjemmedebuten med aggressivitet og tempo. Men falt litt lenger bakpå etter at både Shala og Lekven hadde pådratt seg gult kort.

Og da skjedde det fort.

Mats Solheim fant Luc Kassi med et glimrende innlegg fra høyre. Han traff med pannebrasken så det sang etter 37 minutter. Da ble det dørgende stille blant de 200 Vålerenga-supporterne.

Sjokket fortsatte.

145 sekunder senere var Kassi der igjen. Vålerenga-keeper Kristoffer Klaesson klarte ikke å holde skuddet fra distanse. Dermed var Oliver Edvardsen på plass på returen.

Han satte den i det korte hjørnet. Den tidligere turneren feiret med en salto. Vålerenga hadde gitt fra seg alt i løpet av to minutter og 25 sekunder. Men Stabæk klarte ikke å holde på ledelsen og har åpnet sesongen med to uavgjorte kamper.

Publisert: 21.06.20 kl. 19:53 Oppdatert: 21.06.20 kl. 21:44

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 2 2 0 0 10 – 3 7 6 2 Molde 2 2 0 0 5 – 1 4 6 3 Kristiansund 2 1 1 0 7 – 2 5 4 4 Sandefjord Fotball 2 1 1 0 4 – 3 1 4 5 Strømsgodset 2 1 1 0 3 – 2 1 4 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

