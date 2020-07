DA OG NÅ: Ole Gunnar Solskjær kom fra jobben som Molde-sjef til Manchester United i desember 2018. Foto: Ned Alley/NTB Scanpix og PA Photos

Roser Solskjærs utvikling som United-sjef: – Han er ikke lenger Molde-manageren

Ole Gunnar Solskjær fremstår nå som «en million mil» forskjellig fra det han var da han kom til Manchester United fra jobben som Molde-sjef.

Nå nettopp

Det er den kjente fotballjournalisten Laurie Whitwell som skriver dette i en analyse i The Athletic.

– Solskjær ser og høres ut som en Manchester United-manager nå, er konklusjonen til Whitwell.

– Han er ikke lenger Molde-manageren som snakker iherdig om klausulen i kontrakten som gjorde at han kunne overta den viktigste rollen på Old Trafford for ingen erstatning, skriver Whitwell.

Manchester United har nå 18 strake kamper uten tap - i alle turneringer - og på Premier League-tabellen skiller bare målforskjellen fra Champions League-plass etter mandagens dramatiske 2–2-kamp mot Southampton.

– Resultatene hjelper selvfølgelig, men måten Solskjær har fremstått på i møter med media etter fotballens oppstart igjen (...) peker mot en leder med krystallklar visjon, skriver Laurie Whitwell - og mener at Solskjær som manager står fram på en helt annen måte enn da han ble vikarmanager i desember 2018.

– Nå er det ingen tvil om at Solskjær er United-manager, «bullish» og ambisiøs for å vinne titler.

TV 2-ekspert Petter Myhre synes at Whitwell har en «litt lettvint konklusjon».

– Hadde han sagt det samme om United ikke hadde vunnet kamper, spør LSK-assistenten retorisk.

– De ser selvfølgelig på Norge som en liten fotballnasjon og dømmer ham nok litt fordi han er norsk. Men Solskjær hadde erfaring som manager i Cardiff og en enorm erfaring som Manchester United-spiller og visste hva han gikk til. Han kjente miljøet ut og inn.

Myhre mener likevel at Ole Gunnar Solskjær har vokst i rollen:

– Alle som får lov til å være trener i en klubb over tid, gjør seg erfaringer som gjør ham tryggere i settingen, og når du får resultater, blir spillerne tryggere på at treneren har noe å bidra med.

– At Solskjær har vokst i rollen siden hans første dag i jobben, skulle egentlig bare mangle. Det gjelder jo alle, uansett om du kommer fra Molde eller Bundesliga eller Italia eller lavere divisjoner i England.

– Så du mener han har undervurdert Solskjær?

– Da Ole Gunnar kom til United, var han en bedre trener enn de trodde. Jeg tror ikke han gjør så mye annerledes nå enn da han kom - og han vant fotballkamper også da.

– Husk at han fikk jobben som United-manager i kamp med flere av de beste fotballtrenerne i verden, minner Myhre om.

Publisert: 14.07.20 kl. 13:02

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 35 30 3 2 76 – 27 49 93 2 Manchester City 35 23 3 9 91 – 34 57 72 3 Chelsea 35 18 6 11 63 – 49 14 60 4 Leicester City 35 17 8 10 65 – 36 29 59 5 Manchester United 35 16 11 8 61 – 35 26 59 VIS MER Champions League

